Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонииТруд 05:29

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уволит сотрудников исправительной колонии №2 Орловской области после появления видеозаписи, запечатлевшей, как заключенные отметили праздник Пасхи.
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с чего всё началось
Как сообщает ТАСС, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала проверку после публикации видеозаписи
 из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны, где десятки заключенных отмечают Пасху.
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РИА Новостивчера в 12:40

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Говорит Москва04:20

ФСИН проведет свою проверку видео празднования заключенными Пасхи в колонии под Орлом

ТАССвчера в 04:59
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В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
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Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1391 км, что составляет 57% протяженности трубы.
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Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
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Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья

Обновлено в 08:00
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В Генпрокуратуре уточнили, что с экс-главы Клинского района Московской области планируется взыскать в доход государства 1699 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Политика

Студентов в Китае предупредили о проблемах с визами в США

В Министерстве образования КНР отметили, что студенты и ученые из Китая сталкиваются с ограничениями при получении виз США.
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Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Самолет AirBaltic экстренно приземлился в Риге после взлета

Самолет латвийской национальной авиакомпании AirBalti, вылетевший из аэропорта Риги, вернулся обратно и совершил экстренную посадку.
Обновлено в 09:00
Общество

Со шпаргалками на ЕГЭ попались более 140 школьников

ИА «Ореанда-Новости» С начала основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения был удалён 141 выпускник.
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Происшествия

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Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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Политика

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«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
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Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

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Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС

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Обновлено в 04:55
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Все 60 запущенных спутников Starlink подключились и работают

В конце мая компания SpaceX запустила на земную орбиту 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Обновлено в 07:56
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Кино

Вышел первый трейлер фильма «Форд против Феррари» с Бэйлом и Дэймоном

Плотный актерский состав, ряд эффектных сцен и общая атмосфера технофильских услад будоражат понимающего зрителя в первом трейлере биографической ленты "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari, также известна как "Дерзкий вызов").
Обновлено в 05:05
Наука

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Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
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Обновлено в 08:26
Армия и оружие

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Обновлено в 07:00
Гаджеты

Названы марки смартфонов, которые чаще всего ломаются у москвичей

Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
Обновлено в 08:37
Гаджеты

Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона

Обновлено в 08:40
Авто

Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
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