Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонииТруд 05:29

с чего всё началось

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Общество Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей «Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.

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Футбол Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей В Генпрокуратуре уточнили, что с экс-главы Клинского района Московской области планируется взыскать в доход государства 1699 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4 млрд рублей.

Политика Студентов в Китае предупредили о проблемах с визами в США В Министерстве образования КНР отметили, что студенты и ученые из Китая сталкиваются с ограничениями при получении виз США.

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Происшествия Самолет AirBaltic экстренно приземлился в Риге после взлета Самолет латвийской национальной авиакомпании AirBalti, вылетевший из аэропорта Риги, вернулся обратно и совершил экстренную посадку.

Общество Со шпаргалками на ЕГЭ попались более 140 школьников ИА «Ореанда-Новости» С начала основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения был удалён 141 выпускник.

Политика В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Политика Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу «Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.

Авто Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.

Авто Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.

Космос Все 60 запущенных спутников Starlink подключились и работают В конце мая компания SpaceX запустила на земную орбиту 60 телекоммуникационных спутников Starlink.

Политика Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Форд против Феррари» с Бэйлом и Дэймоном Плотный актерский состав, ряд эффектных сцен и общая атмосфера технофильских услад будоражат понимающего зрителя в первом трейлере биографической ленты "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari, также известна как "Дерзкий вызов").

Наука Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Экономика Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.

Армия и оружие Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.

Гаджеты Названы марки смартфонов, которые чаще всего ломаются у москвичей Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.