Общество
Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонииТруд 05:29
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уволит сотрудников исправительной колонии №2 Орловской области после появления видеозаписи, запечатлевшей, как заключенные отметили праздник Пасхи.
Читать в источнике
Оценить428
с чего всё началось
Как сообщает ТАСС, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала проверку после публикации видеозаписи из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны, где десятки заключенных отмечают Пасху.Инфорос04:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Общество
Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей
«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Энергетика
Газопровод «Северный поток-2» построен на 57%
Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1391 км, что составляет 57% протяженности трубы.
Обновлено в 08:25
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
В Генпрокуратуре уточнили, что с экс-главы Клинского района Московской области планируется взыскать в доход государства 1699 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Политика
Студентов в Китае предупредили о проблемах с визами в США
В Министерстве образования КНР отметили, что студенты и ученые из Китая сталкиваются с ограничениями при получении виз США.
Обновлено в 08:59
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Самолет AirBaltic экстренно приземлился в Риге после взлета
Самолет латвийской национальной авиакомпании AirBalti, вылетевший из аэропорта Риги, вернулся обратно и совершил экстренную посадку.
Обновлено в 09:00
Общество
Со шпаргалками на ЕГЭ попались более 140 школьников
ИА «Ореанда-Новости» С начала основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения был удалён 141 выпускник.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Политика
В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН
Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Футбол
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС
Обновлено в 03:23
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Авто
Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера
Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55
Космос
Все 60 запущенных спутников Starlink подключились и работают
В конце мая компания SpaceX запустила на земную орбиту 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Форд против Феррари» с Бэйлом и Дэймоном
Плотный актерский состав, ряд эффектных сцен и общая атмосфера технофильских услад будоражат понимающего зрителя в первом трейлере биографической ленты "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari, также известна как "Дерзкий вызов").
Обновлено в 05:05
Наука
Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров
Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Названы марки смартфонов, которые чаще всего ломаются у москвичей
Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
Обновлено в 08:37
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона
Обновлено в 08:40
Авто
Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469
Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09