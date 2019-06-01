Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонииТруд 05:29

с чего всё началось

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уволит сотрудников исправительной колонии №2 Орловской области после появления видеозаписи, запечатлевшей, как заключенные отметили праздник Пасхи.

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Происшествия В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».

Космос Ученым удалось зажечь лампу с помощью америция Ученые из Великобритании смогли получить электричество, достаточное для работы одной лампы, используя америций.

Происшествия Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Политика Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ Кремль хотел бы видеть находящегося под домашним арестом бизнесмена Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу RT.

Наука Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Футбол Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново» Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.

Авто Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469 Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.

Происшествия В Симферополе обнаружен схрон с оружием "Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.

Экономика Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Кино В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.

Общество Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".

Политика Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.

Политика Пушков высмеял побег Яценюка с Украины Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».

Происшествия СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.

Общество ВЦИОМ: Молодежь мечтает о космосе больше, чем «поколение Гагарина» В исследовании отмечается, что стать космонавтом в детстве хотели 13% россиян, еще 21% знают, что о профессии космонавта мечтали их знакомые.

Авто Hyundai представил лимитированную версию модели Solaris Компания Hyundai объявила о старте продаж лимитированной версии Solaris Super Series.

Энергетика «Газпром»: газопровод «Северный поток — 2» построили почти на 60% «Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1391 км газопровода — около 57% от его общей протяжённости», — говорится в заявлении.

Футбол Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала» Защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер объявил о своем уходе из клуба.

Шоу-бизнес Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».