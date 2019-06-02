Общество
Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонииТруд 05:29
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уволит сотрудников исправительной колонии №2 Орловской области после появления видеозаписи, запечатлевшей, как заключенные отметили праздник Пасхи.
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с чего всё началось
Как сообщает ТАСС, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала проверку после публикации видеозаписи из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны, где десятки заключенных отмечают Пасху.Инфорос04:59
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Руководству орловской колонии грозит увольнение за появление видео о праздновании Пасхи
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Начальник Ливенской колонии будет уволен после видео с празднованием Пасхи
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