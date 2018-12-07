Общество

Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии
Российская газета
09:06

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко пояснил, что эти "новые" фотографии были сделаны в тот же период, что и предыдущие (где Цеповяз ест крабов) - в 2015-2017 годах, передает радиостанция "Говорит Москва".
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