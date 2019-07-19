Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет.

с чего всё началось

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил их к срокам от одного года и пяти месяцев до полутора лет заключения.

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Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

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