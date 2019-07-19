Футбол
Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футболГоворит Москва вчера в 09:44
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил их к срокам от одного года и пяти месяцев до полутора лет заключения.
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с чего всё началось
Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет.Говорит Москвавчера в 09:44
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
Политика
Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко
Сотрудники НАБУ приехали провести обыск в спортклубе Петра Порошенко «Пятый элемент».
Обновлено в 05:06
Политика
Жертв тайной тюрьмы на Украине пытали и допрашивали депутаты Рады
Агентству удалось связаться с одним из бывших заключенных тайной тюрьмы, который пояснил, что его лично допрашивал нынешний депутат Рады Олег Ляшко, а другой депутат — Игорь Мосийчук — пытал его.
Обновлено в 01:07
Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области
Президент России Владимир Путин отметил важность нахождения баланса скорости и качества строительства жилья для пострадавших от паводка в Иркутской области, чтобы новые дома потом "не развалились и не промерзли насквозь".
Обновлено в 05:14
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Культура
Путин поздравил Александра Ширвиндта с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил главу Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летием, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 04:42
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору ягод
Обновлено в 03:18
Экономика
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Больше миллиона рублей в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6,8 тыс. работают в Москве, 910 — в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 21:38
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес
СМИ сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка
Эксперты по британской королевской семье, ссылаясь на сведения инсайдеров, сообщают, что принц Гарри и Меган Маркл уже планируют рождение второго ребенка, так как они всегда хотели иметь большую семью.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика
Законопроект о новых санкциях против России внесён в Конгресс США
Предлагается ввести санкции в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников», пока Россия не освободит арестованных украинских моряков и суда.
Обновлено в 00:24
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Политика
В Москве отреагировали на предложение Зеленского по Вышинскому
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Он такой разгильдяй»: Павлюченко не думал, что Дзюба станет звездой
Игрок вспомнил, что на тот момент Дзюбу постоянно отправляли по арендам.
Обновлено в 02:49
Политика
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 05:01
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
«Адмирал Кузнецов» вблизи Сирии был признан бесполезным
Недавно специалист Военно-морского института США Ричард Мосс порекомендовал Российской Федерации сосредоточиться на конструировании атомных субмарин проекта 885 «Ясень» либо малых ракетных катеров, поскольку он признал нецелесообразность ремонта «Адмирала Кузнецова».
Обновлено в 02:29
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе
В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.
Обновлено в 05:00
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 61 тысячу рублей
На Владимире Путине заметили кроссовки итальянской фирмы Loro Piana. В московском бутике такая обувь стоит 61 550 рублей.
Обновлено в 04:49
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Полиция задержала участников ОПГ, незаконно обналичивающей деньги
Подмосковные полицейские задержали шестерых организаторов преступной группы, занимавшейся незаконной "обналичкой" денег, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Обновлено в 05:08