Футбол

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футболГоворит Москва вчера в 09:44

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил их к срокам от одного года и пяти месяцев до полутора лет заключения.
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с чего всё началось

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Для Мамаева и Кокорина выбирали образцовую колонию, где рукоприкладства нет.
Говорит Москвавчера в 09:44

Подробнее о событии

Замглавы ФСИН о Кокорине и Мамаеве: взяли мячик, погоняли — проблем нет

РИА Новости02:41

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Спорт день за днем04:06

ФСИН опровергла информацию об издевательствах в колонии Кокорина и Мамаева

News.ru04:51

Во ФСИН опровергли информацию о том, что Кокорин и Мамаев подвергаются насилию в колонии

Sport.ru03:14

Замглавы ФСИН: В колонии Кокорина и Мамаева никто палкой не бьет, придумал парень, да и все

Советский спорт04:58

ФСИН не увидела проблемы в игре Кокорина и Мамаева в футбол

Телеканал 360°вчера в 11:07

Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол

Говорит Москвавчера в 09:44
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
Политика

Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко

Сотрудники НАБУ приехали провести обыск в спортклубе Петра Порошенко «Пятый элемент».
Обновлено в 05:06
Политика

Жертв тайной тюрьмы на Украине пытали и допрашивали депутаты Рады

Агентству удалось связаться с одним из бывших заключенных тайной тюрьмы, который пояснил, что его лично допрашивал нынешний депутат Рады Олег Ляшко, а другой депутат — Игорь Мосийчук — пытал его.
Обновлено в 01:07
Космос

Работа навигационной системы Galileo возобновлена

Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин отметил важность нахождения баланса скорости и качества строительства жилья для пострадавших от паводка в Иркутской области, чтобы новые дома потом "не развалились и не промерзли насквозь".
Обновлено в 05:14
Происшествия

На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено вчера в 11:23
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика

Гендиректора «Рустави 2» уволили

Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Культура

Путин поздравил Александра Ширвиндта с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил главу Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летием, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 04:42
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору ягод

Обновлено в 03:18
Экономика

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Больше миллиона рублей в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6,8 тыс. работают в Москве, 910 — в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 21:38
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес

СМИ сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка

Эксперты по британской королевской семье, ссылаясь на сведения инсайдеров, сообщают, что принц Гарри и Меган Маркл уже планируют рождение второго ребенка, так как они всегда хотели иметь большую семью.
Обновлено вчера в 19:34
Политика

Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика

Законопроект о новых санкциях против России внесён в Конгресс США

Предлагается ввести санкции в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников», пока Россия не освободит арестованных украинских моряков и суда.
Обновлено в 00:24
Культура

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Политика

В Москве отреагировали на предложение Зеленского по Вышинскому

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 05:06
Футбол

«Он такой разгильдяй»: Павлюченко не думал, что Дзюба станет звездой

Игрок вспомнил, что на тот момент Дзюбу постоянно отправляли по арендам.
Обновлено в 02:49
Политика

В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 05:01
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие

«Адмирал Кузнецов» вблизи Сирии был признан бесполезным

Недавно специалист Военно-морского института США Ричард Мосс порекомендовал Российской Федерации сосредоточиться на конструировании атомных субмарин проекта 885 «Ясень» либо малых ракетных катеров, поскольку он признал нецелесообразность ремонта «Адмирала Кузнецова».
Обновлено в 02:29
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе

В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.
Обновлено в 05:00
Общество

В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса

В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 61 тысячу рублей

На Владимире Путине заметили кроссовки итальянской фирмы Loro Piana. В московском бутике такая обувь стоит 61 550 рублей.
Обновлено в 04:49
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Полиция задержала участников ОПГ, незаконно обналичивающей деньги

Подмосковные полицейские задержали шестерых организаторов преступной группы, занимавшейся незаконной "обналичкой" денег, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Обновлено в 05:08
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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