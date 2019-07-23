Экономика
Во 2-м чтении принят пакет законопроектов о СПИК 2.0Финмаркет 07:36
Речь идет подготовленном Минпромторгом проекте изменений в ФЗ "О промышленной политике в РФ" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов. Согласно документу, правительство РФ определит перечень современных технологий, реализуя которые компании смогут заключать СПИК.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
Политика
Госдума ввела запрет на необоснованный арест предпринимателей
23 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о защите предпринимателей от необоснованного ареста.
Обновлено в 08:00
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Вездеход с геологами рухнул в ущелье на Камчатке, погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:01
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Политика
Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
За пост боролись Джонсон, бывший мэр Лондона и министр иностранных дел в правительстве Мэй, и нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант.
Обновлено в 07:10
Игры
В Origin распродают шутеры со скидками до 85%
Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).
Обновлено в 10:13
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Экономика
Комитет Госдумы отклонил поправку о поддержке экспортеров за счет ФНБ
Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.
Обновлено в 05:25
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено вчера в 23:50
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Политика
Путин поручил сократить использование тетрадей в школах
Глава государства Владимир Путин поручил сократить использование рабочих тетрадей в общеобразовательных заведениях.
Обновлено в 07:11
Политика
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей
Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Количество российских туристов в Грузии сократилось на 21%
С 8 по 15 июля число россиян, прилетевших в Грузию самолетом, сократилось на 78,6%. При этом количество российских туристов, прибывших наземным транспортом, почти не изменилось — этот показатель снизился всего на 1,7%. В TBC Research заметили, что авиатуристы зачастую тратят в поездках больше денег, поэтому аналитики прогнозируют на ближайший год спад доходов страны от российских туристов на 50%.
Обновлено в 10:33
Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Обновлено в 05:29
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Политика
Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн
В Пекине в возрасте 90 лет скончался бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн.
Обновлено в 10:44
Авто
Saleen презентовал новые кроссовер и электромобиль
Технически, Saleen показал три новых автомобиля на этом мероприятии, хотя третья машина на самом деле не нова и не предназначена для широких масс.
Обновлено в 02:05
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Футбол
Transfermarkt: «Спартак» продал Ханни «Аль-Гарафе» за 8 млн евро
Стала известна сумма трансфера полузащитника Софьяна Ханни из «Спартака» в «Аль-Гарафу».
Обновлено вчера в 23:05
Транспорт
В Ростове с 1 августа подорожает проезд в автобусах
Подорожание связано с ростом цен на бензин и увеличением НДС до 20%. До этого тарифы на проезд в автобусах повышали в октябре 2017 года.
Обновлено в 08:10
Кино
Фильм «Лунный свет» назван лучшим в уходящем десятилетии
Издание IndieWire опубликовало топ-100 главных фильмов уходящего десятилетия.
Обновлено в 08:40