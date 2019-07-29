Экономика

Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%Интерфакс 11:05

По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Внутренние авиаперевозки в России резко выросли

Взгляд.ру11:29

Росавиация прогнозирует в июле рост внутреннего рынка перевозок на 20%

News.ru11:39

Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%

Интерфакс11:05

Росавиация видит в июле рост на 20% авиаперевозок на внутренних рейсах

ПРАЙМ11:05

Объем авиаперевозок внутри России вырос примерно на 20% в июле

ТАСС11:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»

Обновлено в 08:56
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Мигрант столкнул восьмилетнего мальчика под поезд в Германии

Обновлено в 09:21
Авто

Названы цены на новый Geely Atlas Pro

Компания Geely назвала цены на рестайлинговый флагманский кроссовер Atlas Pro.
Обновлено в 06:50
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Футбол

Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Политика

В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Галяминой

Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить без удовлетворения жалобу независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой об отказе ей в регистрации.
Обновлено в 09:49
Общество

Опубликованы лидеры в голосовании за название арт-парка на Добролюбова

Обновлено в 09:34
Происшествия

После убийства экс-чемпиона России по кикбоксингу возбудили дело

Обновлено в 10:17
Общество

Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue

Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Интернет

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12
Экономика

Российские компании показали существенный рост финансовых результатов

Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии

Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Кино

Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е

Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Общество

Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме

Французская экологическая ассоциация Robin des bois подала судебный иск в связи с загрязнением свинцом территории вокруг собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Девочка в Саратове жила в одном доме с собаками, кошками и кроликом

Волонтёры-зоозащитники обнаружили в помещениях 25 собак, двух котов и кролика.
Обновлено в 09:15
Экономика

Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit

Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено в 09:46
Общество

Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях

В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».
Обновлено в 09:30
Наука

Человечество исчерпало все возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год

Организация Global Footprint Network отслеживает влияние человечества на экологию очень наглядным способом: каждый год алгоритмы подсчитывают исчерпание ресурсов Земли и называют день, когда люди потребили больше еды, воды, леса и углеводородов, чем планета может компенсировать за год.
Обновлено в 06:40
Политика

Мэрия предложила провести митинг 3 августа на проспекте Сахарова

Обновлено в 11:36
Политика

Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля

Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Политика

Порошенко отказался от госохраны и уехал с семьей в Турцию

Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей.
Обновлено в 12:01
Политика

СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 06:40
Кино

«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино

Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
Обновлено в 10:16
Происшествия

СК предъявил обвинение участнику митинга 27 июля

Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте участника несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 11:16
Политика

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
ещё по теме
Александр Васильевич Нерадько
Российский политик
Российский государственный деятель, руководитель Росавиации, бывший руководитель Ространснадзора и Федеральной аэронавигационной службы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное