Экономика
Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%Интерфакс 11:05
По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:19, Вашингтон
Происшествия
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Обновлено в 03:28
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Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
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Экономика
Financial Times восхитилось российской налоговой системой
Журналист британского издания Financial Times Крис Джайлс выразил восхищение российской системой налогообложения и отметил передовые технологии, используемые Федеральной налоговой службой (ФНС).
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Помпео раскрыл, сколько раз Россия «вмешивалась» в выборы США
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Здоровье
Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева
В ходе приема пациенты смогут получить консультацию врача, пройти диагностику периферической нейропатии и скрининг ишемических нарушений нижних конечностей.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек
В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
Обновлено в 07:03
Автоспорт
Марко заявил, что не будет убирать Гасли из «Ред Булл» до конца сезона
По словам Марко, Пьер Гасли всё равно завершит нынешний сезон в составе главной команды «Ред Булл».
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Наука
Составлена молекулярная карта гидры
Ученые из Калифорнийского университета проанализировали РНК-транскриптомы 25 000 клеток гидры для того чтобы узнать, как происходит процесс дифференцировки на молекулярном уровне.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
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Обновлено в 09:56
Экономика
Фунт стерлингов рекордно обвалился
Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.
Обновлено в 10:24
Авто
Новый Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
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В Москве впервые пройдёт выставка фотографий The Beatles
В столице в Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдёт выставка фотографа Гарри Бенсона «The Beatles и не только», пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:56
Политика
Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину
Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.
Обновлено в 12:02
Экономика
Пятая часть украинцев оказалась гастарбайтерами
Почти пятая часть трудоспособного населения Украины находится на заработках за границей.
Обновлено в 11:35
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Олеся Малибу: «Руки-базуки» Кирилл Терешин обманом собирает средства с подписчиков
Звезда ток-шоу Кирилл Терешин, получивший прозвище «Руки-базуки», в свое время встречался со скандальной инста-моделью Олесей Малибу.
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Космос
Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео
Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено в 00:57
Космос
Космическая обсерватория Hubble сделала новый снимок одной из самых известных галактик
Орбитальный телескоп Hubble, являющийся совместным проектом NASA и Европейского Космического Агентства сделал очень эффектное и зрелищное фото спиральной галактики М 101, которую называют еще «Галактика Вертушка».
Обновлено 26 июля в 12:59
Общество
Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото
Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Политика
Украина совместно с ОБСЕ разработает поправки в закон о языках
Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер сообщил о том, что они планируют совместно с Минкультом Украины разработать поправки в закон о языках.
Обновлено в 07:25