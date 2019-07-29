Экономика

Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%Интерфакс 11:05

По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
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Внутренние авиаперевозки в России резко выросли

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