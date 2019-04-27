Религия
Внуково готовится ко встрече благодатного огня из ИерусалимаНа Западе Москвы: Внуково 25 апреля в 07:00
«Раздача Благодатного огня верующим Москвы, Подмосковья и епархий Русской Православной Церкви состоится в здании Международного аэропорта Внуково».- сказано в сообщении. Встреча происходит во Внуково ежегодно и уже стала традиционной. Это поистине большая честь для каждого жителя района.
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Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима
На Западе Москвы: Внуково25 апреля в 07:00
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