Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy WomanИзвестия 16:42

На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. О всей истории рассказал внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич.

с чего всё началось

Внуки советских маршалов Баграмяна и Конева намерены обратиться с заявлением в Следственный комитет РФ из-за очередной скандальной шутки участниц комедийного шоу Comedy Woman.

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, запрещающий возбуждать уголовные дела по статьям 228.1 и 228.4 о незаконном сбыте наркотиков, если факт их передачи третьим лицам не доказан.

Экономика Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус» Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.

Происшествия На юго-западе Москвы потушили пожар на складе Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.

Происшествия Трое судей Молчановского района Томской области уходят в отставку Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все судьи Молчановского района - Ирина Усынина, Татьяна Дубасова и Вячеслав Лапаев (председатель) подали заявления о прекращении полномочий.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» "Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.

Авто KIA в феврале реализовала корпоративным клиентам более 2 000 автомобилей В прошлом месяце корпоративные продажи марки в России составили 2 012 авто.

Происшествия Автобус с туристами загорелся в Китае В китайской провинции Хунань на скоростной трассе загорелся туристический автобус, в котором находились 56 человек.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Политика Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Происшествия Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Политика На Украине отреагировали на визит кандидата в президенты в Москву Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко подвергся критике на родине за визит в Москву и переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Политика Мюллер завершил расследование «российского дела» Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Происшествия Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.

Происшествия На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.

Авто В Петербурге предлагают наказывать за скручивание автопробега Если закон примут, то нарушителям будут грозить за скручивание автопробега штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или лишение свободы на срок до 4 лет и крупный штраф на сумму до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Дениса Четырбока.

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».

Происшествия Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.

Политика Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

Политика Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21 В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.