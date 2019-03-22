Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy WomanИзвестия 16:42

На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. О всей истории рассказал внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич.

с чего всё началось

Внуки советских маршалов Баграмяна и Конева намерены обратиться с заявлением в Следственный комитет РФ из-за очередной скандальной шутки участниц комедийного шоу Comedy Woman.

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

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