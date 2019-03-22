Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СКРБК 00:02

На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. О всей истории рассказал внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич.

с чего всё началось

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ. Об этом телеканалу 360 сообщил внук Баграмяна Иван.

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

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