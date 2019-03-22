Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СКРБК 00:02

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ. Об этом телеканалу 360 сообщил внук Баграмяна Иван.
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с чего всё началось

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из‐за шутки на ТНТ

На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. О всей истории рассказал внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич.
Телеканал 360°вчера в 13:53

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Внуки маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены обратиться в Следственный комитет из-за шутки на телеканале ТНТ

Эхо Москвы04:00

Из-за очередной шутки о генералах на Comedy Woman подают в суд

Газета.Ru03:59

На шутившую про генерала Карбышева юмористку пожаловались внуки маршалов

Московский Комсомолецвчера в 14:09

Родственники советских полководцев будут судиться с ТНТ из-за Comedy Woman

URA.Ruвчера в 14:45

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из‐за шутки на ТНТ

РИА Новостивчера в 13:32

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Говорит Москвавчера в 15:43

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из-за шутки на ТНТ

Телеканал 360°вчера в 12:29
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Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено вчера в 18:14
Кино

Дэнни Трехо озвучит обезьянку в «Даше-путешественнице»

Обновлено вчера в 08:46
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 02:04
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли «серебро» ЧМ в танцах на льду

Российский дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов выиграл серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который сегодня завершится в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:26
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Политика

Порошенко уверен в победе на выборах президента

Абсолютно уверен в своем переизбрании на второй срок президент Украины Петр Порошенко, об этом он заявил 22 марта в эфире телеканала «Украина».
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера

Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции.
Обновлено в 04:32
Баскетбол

«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в НБА

Обновлено в 00:33
Культура

Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе

Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе

Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.
Обновлено в 03:26
Политика

Восемь стран Южной Америки создали новый региональный блок

На саммите в Сантьяго лидеры восьми южноамериканских стран подписали декларацию о создании нового регионального блока PROSUR.
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Политика

Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Взрыв прогремел на стадионе в афганской провинции Гильменд

Взрыв прогремел на стадионе в провинции Гильменд в Афганистане во время празднования национального Дня фермера.
Обновлено в 02:58
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД

Обновлено вчера в 22:29
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие

В Сирии испытывают новую российскую ракету «изделие 305»

На сирийском фронте испытывают авиационную управляемую ракету, предназначенную для модифицированного "Ночного охотника".
Обновлено в 03:30
Общество

Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде

Обновлено в 03:47
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье

В ВОЗ не рекомендуют пить много воды

Координатор из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон в своем заявлении отметил, что не бывает стандарта, определяющего, какое количество воды необходимо выпивать человеку.
Обновлено в 00:51
Политика

Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов

Послы стран «большой семерки» (G7) направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову, в котором рассказали о возможной угрозе срыва президентских выборов, которые пройдут в стране на следующей неделе.
Обновлено в 04:32
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств

МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Гаджеты

Huawei создала страничку на сайте для смартфона Huawei P30 Pro

Обновлено вчера в 14:50
Футбол

Большое интервью Александра Самедова. Про «Спартак» Кононова, «Крылья» Божовича и натурализацию в сборной России

У всех есть большая мотивация помочь «Крыльям» и Самаре остаться в Премьер-Лиге.
Обновлено в 02:02
Наука

Медведи скорчили друг другу рожи

Обновлено вчера в 06:54
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции против спама

Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
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Советский полководец, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, Маршал Советского Союза, член ЦК КПСС.
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Наталия Медведева
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Российская актриса, телеведущая, экс-участница шоу Comedy Woman и команды КВН «Фёдор Двинятин».
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