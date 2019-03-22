Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СКРБК 00:02
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ. Об этом телеканалу 360 сообщил внук Баграмяна Иван.
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с чего всё началось
На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым. О всей истории рассказал внук маршала Баграмяна Иван Сергеевич.Телеканал 360°вчера в 13:53
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На шутившую про генерала Карбышева юмористку пожаловались внуки маршалов
Московский Комсомолецвчера в 14:09
Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из-за шутки на ТНТ
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