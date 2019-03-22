Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из‐за шутки на ТНТРИА Новости 13:32

Участницы шоу на телеканале ТНТ снова оказались в центре скандала с осквернением участника Великой Отечественной войны, Героя Советского союза. На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым.

с чего всё началось

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК на телеканал ТНТ.

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из‐за шутки на ТНТ

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