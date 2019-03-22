Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева подадут заявление в СК из‐за шутки на ТНТРИА Новости 13:32
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с чего всё началось
Участницы шоу на телеканале ТНТ снова оказались в центре скандала с осквернением участника Великой Отечественной войны, Героя Советского союза. На этот раз возмущение вызвал ролик шоу Comedy Woman, где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между Ежовым и Коневым.Телеканал 360°13:53
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Происшествия
Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.
Обновлено в 08:26
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Политика
СБУ начала проверку законности визита Медведчука и Бойко в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку законности визита кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медвечдука в Россию.
Обновлено в 13:44
Политика
Издание «Мастера и Маргариты» запретили на Украине из-за «пропаганды»
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) внес в список запрещенных на территории страны книг еще 17 изданий из России из-за «признаков пропаганды».
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
После обстрела ВСУ без света остался поселок в ДНР
Обновлено в 06:05
Политика
США ввели санкции против венесуэльского государственного банка BANDES
Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского государственного банка BANDES, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Сверстницы избили челябинскую школьницу за поддельные кроссовки
Ученицы одной из школ Челябинска жестоко избили свою сверстницу, обвинив ее в ношении поддельных кроссовок популярного бренда.
Обновлено в 11:47
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые багажные тарифы
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» со 2 апреля отменит самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 08:35
Политика
Саммит ЕС отсрочил Brexit до 22 мая
Саммит Европейского союза дал отсрочку Великобритании по Brexit. Как отмечает Reuters, речь идет о сроке до 22 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Авто
Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ
Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Барселона» не хочет покупать Тальяфико дороже 20 млн евро
Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 20 миллионов евро. Такая сумма не устраивает «Барселону», которая ищет более дешевый вариант.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Сегодня на Троекуровском кладбище похоронят Юлию Началову
Обновлено вчера в 02:36
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Трамп отменил новые санкции против КНДР
Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
Обновлено в 16:23
Авто
Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км
Китайский автопроизводитель Grove Hydrogen Automotive презентовал свою первую модель — водородный хэтчбек, способный с одним заполненным баком преодолевать расстояние более 1000 км. Для сравнения: водородная Honda Clarity Fuel Cell сможет проехать на одном баке 590 км, а Toyota Mirai — 502 км. Хэтчбек от Grove имеет непропорциональный кузов, выполненный из углепластикового волокна.
Обновлено в 06:01
Транспорт
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:29
Кино
Disney закрывает студию Fox 2000
Студия Fox 2000 выпустила такие фильмы, как "Виноваты звёзды", "Жизнь Пи", "Дневник слабака", "Дьявол носит Prada", "Скрытые фигуры" и другие.
Обновлено в 09:18
Авто
Владельцы Ford Explorer подают жалобы на производителя
Компания Ford получила более 3000 официальных жалоб и 50 официальных исков от владельцев модели Explorer из-за проникающего в салон во время работы двигателя углекислого газа.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол
«Реал», «МЮ», «Ювентус» и мексиканская «Гвадалахара» сыграют в International Champions Cup
Стал известен список участников International Champions Cup. В предсезонном турнире примут участие 12 клубов.
Обновлено в 14:40
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Роман Гриценко покинул «ДОМ-2» ради новой возлюбленной
Роман Гриценко покинул пределы периметра телешоу «ДОМ-2» ещё осенью минувшего года.
Обновлено вчера в 13:23
Спорт
Лыжник Белов не выступит на этапе Кубка мира в Канаде из-за болезни
Российский лыжник Евгений Белов пропустит из-за болезни заключительный этап Кубка мира, который проходит в канадском Квебеке.
Обновлено в 15:14
Гаджеты
Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft
О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Бывший тренер Хаасе приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство
Бывший тренер голландского №1 Робина Хаасе Марк де Йонг апелляционным судом приговорен к 20 годам тюремного заключения за убийство бизнесмена Коэна Эверинка.
Обновлено в 14:25
Футбол
Льорис обошел Зидана и занимает 4-е место по играм за сборную Франции
Вратарь Уго Льорис попал в стартовый состав сборной Франции на матч квалификации Евро-2020 против команды Молдовы.
Обновлено в 15:45