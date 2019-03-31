Политика
Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосованияРИА Новости 07:20
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
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Политика
ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах
Явка избирателей на выборах президента Украины по данным на 15 часов составила почти 45%.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Политика
США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
Обновлено в 11:45
Происшествия
25-летняя волгоградка погибла на Бали
В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленский пока набирает 27% голосов избирателей
Обновлено в 08:15
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Политика
Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины
Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
Обновлено в 09:39
Наука
Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря
Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
Обновлено в 07:10
Футбол
Ракицкий: кайфую от болельщиков «Зенита»
Обновлено в 10:42
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва
Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство.
Обновлено в 09:15
Интернет
Цукерберг высказался за госрегулирование Интернета
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Порошенко проголосовал на выборах президента
Обновлено в 06:01
Культура
NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:33
Политика
Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан
В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих
Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Гаджеты
Чем хороша камера нового Huawei P30 Pro
Компания Huawei представила в Париже два новых флагманских смартфона, P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес
Обновлено в 10:19
Экономика
Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля
Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 09:41
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Наука
Способности говорить и понимать занимают в мозге всего 1,56 мегабайта
Исследователи из Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что способности говорить и понимать определенный язык занимает в человеческом мозге не больше места, чем фотография — около 1,56 мегабайта.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении
Украинские дипломаты заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «начала функционировать в Словении».
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus
Обновлено в 09:11
Политика
Вдова Маккейна высказалась о выборах президента Украины
Вдова одиозного американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна — Синди Маккейн — сделала заявление относительно выборов президента Украины, где она работает в качестве международного наблюдателя на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 06:09