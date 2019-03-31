Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосованияРИА Новости 07:20

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

Политика ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах Явка избирателей на выборах президента Украины по данным на 15 часов составила почти 45%.

Происшествия В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.

Политика США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.

Происшествия 25-летняя волгоградка погибла на Бали В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Политика Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.

Наука Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».

Политика СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.

Происшествия Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство.

Интернет Цукерберг высказался за госрегулирование Интернета Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.

Политика Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.

Происшествия В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.

Футбол ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой» В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.

Политика Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.

Гаджеты Чем хороша камера нового Huawei P30 Pro Компания Huawei представила в Париже два новых флагманских смартфона, P30 и P30 Pro.

Политика Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.

Экономика Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Наука Способности говорить и понимать занимают в мозге всего 1,56 мегабайта Исследователи из Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что способности говорить и понимать определенный язык занимает в человеческом мозге не больше места, чем фотография — около 1,56 мегабайта.