Политика

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосованияРИА Новости 07:20

Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Внук Порошенко наступил на его бюллетень во время голосования

РБК08:06

Бюллетень Порошенко едва не порвал его внук

Известия07:25

Порошенко заговорил по-английски и спародировал Трампа на голосовании — видео

Life.ru07:09

Внук Порошенко растоптал его бюллетень на выборах президента Украины

Московский Комсомолец06:42

Внук Порошенко истоптал бюллетень

Взгляд.ру06:33

Бюллетень Порошенко затоптал его внук

Газета.Ru06:27

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

РИА Новости07:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Политика

ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах

Явка избирателей на выборах президента Украины по данным на 15 часов составила почти 45%.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Политика

США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы

Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
Обновлено в 11:45
Происшествия

25-летняя волгоградка погибла на Бали

В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.
Обновлено в 03:22
Политика

Зеленский пока набирает 27% голосов избирателей

Обновлено в 08:15
Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Политика

Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины

Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
Обновлено в 09:39
Транспорт

Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД

Обновлено в 08:27
Наука

Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря

Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
Обновлено в 07:10
Футбол

Ракицкий: кайфую от болельщиков «Зенита»

Обновлено в 10:42
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Отель «Украина» в центре Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство.
Обновлено в 09:15
Интернет

Цукерберг высказался за госрегулирование Интернета

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что роль правительств и регулирующих органов для норм и стандартов в Интернете должна быть более активной.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Порошенко проголосовал на выборах президента

Обновлено в 06:01
Культура

NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:33
Политика

Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан

В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Гаджеты

Чем хороша камера нового Huawei P30 Pro

Компания Huawei представила в Париже два новых флагманских смартфона, P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского в свой адрес

Обновлено в 10:19
Экономика

Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля

Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.
Обновлено 29 марта в 09:41
Политика

Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении

Обновлено в 12:05
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Наука

Способности говорить и понимать занимают в мозге всего 1,56 мегабайта

Исследователи из Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что способности говорить и понимать определенный язык занимает в человеческом мозге не больше места, чем фотография — около 1,56 мегабайта.
Обновлено вчера в 20:25
Политика

На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении

Украинские дипломаты заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «начала функционировать в Словении».
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus

Обновлено в 09:11
Политика

Вдова Маккейна высказалась о выборах президента Украины

Вдова одиозного американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна — Синди Маккейн — сделала заявление относительно выборов президента Украины, где она работает в качестве международного наблюдателя на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное