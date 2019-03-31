Политика

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосованияРИА Новости 07:20

Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
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Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

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Бюллетень Порошенко затоптал его внук

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Внук Порошенко наступил на его бюллетень во время голосования

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Внук Порошенко растоптал его бюллетень на выборах президента Украины

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Бюллетень Порошенко едва не порвал его внук

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Внук Порошенко истоптал бюллетень

Взгляд.ру06:33
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
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Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко

В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
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В России решили изменить правила начисления зарплат

В России решили внести изменения в правила начисления заработных плат работающим гражданам, разрешив выбирать финансовую организацию самостоятельно.
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Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
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Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
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NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

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Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США

Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
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В Москве зафиксировали нашествие диких лис

Обновлено вчера в 15:22
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Явка на выборах президента Украины превысила 16%

По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
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Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus

Обновлено в 09:11
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Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
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Музыкант Адам Левин продает Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

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Наташа Королева боится, что сын может пойти по стопам отца-стриптизера

Оказывается, знаменитость ни в коем случае не поддержит желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизёром.
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Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
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Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС

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Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
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«Летающий кошмар»: Запад впечатлило новое необычное оружие России

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Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer»

Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.
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Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов

Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.
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Истребители Британии и Дании сопроводили российские Ту-160

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два истребителя ВВС Великобритании и Дании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 во время выполнения планового полетов.
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Порошенко проигрывает, готовится силовой сценарий — А. Шарий

Известный медиаэксперт Анатолий Шарий, который неожиданно для многих стал серьезным фактором, мешающим переизбранию на новый срок Порошенко, опубликовал информацию от своих источников, в соответствии с которой действующий президент выбывает из предвыборной гонки, а в Киеве готовится к реализации некий силовой сценарий.
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