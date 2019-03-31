Политика
Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосованияРИА Новости 07:20
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
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Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено в 08:55
Политика
Сенатор рассказал, что ждет Украину в случае победы Порошенко
В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Российский самолет сумел сесть в Будапеште только с третьей попытки
Лайнер Airbus российской авиакомпании дважды не сумел выпустить шасси при посадке в городе Будапешт в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:17
Экономика
В России решили изменить правила начисления зарплат
В России решили внести изменения в правила начисления заработных плат работающим гражданам, разрешив выбирать финансовую организацию самостоятельно.
Обновлено 29 марта в 18:20
Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Культура
NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:12
Политика
Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США
Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Общество
В Москве зафиксировали нашествие диких лис
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus
Обновлено в 09:11
Происшествия
Две пумы напали на ребенка в Канаде
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Авто
Музыкант Адам Левин продает Mercedes-Benz 300 SL Gullwing
На аукцион выставлен уникальный экземпляр Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 года выпуска.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева боится, что сын может пойти по стопам отца-стриптизера
Оказывается, знаменитость ни в коем случае не поддержит желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизёром.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Диеты и спорт довели певицу МакSим до анорексии
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих
Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Космос
Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС
Обновлено в 10:25
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Обновлено в 09:21
Политика
Эмир Катара неожиданно покинул саммит ЛАГ
Обновлено в 09:29
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Музыка
Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer»
Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.
Обновлено в 06:53
Спорт
Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов
Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Истребители Британии и Дании сопроводили российские Ту-160
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два истребителя ВВС Великобритании и Дании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 во время выполнения планового полетов.
Обновлено вчера в 01:55
Политика
Порошенко проигрывает, готовится силовой сценарий — А. Шарий
Известный медиаэксперт Анатолий Шарий, который неожиданно для многих стал серьезным фактором, мешающим переизбранию на новый срок Порошенко, опубликовал информацию от своих источников, в соответствии с которой действующий президент выбывает из предвыборной гонки, а в Киеве готовится к реализации некий силовой сценарий.
Обновлено в 08:39
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49