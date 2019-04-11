Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault ArkanaДрайв 15:00
Визуально шасси напоминает «тележку» нынешнего Дастера, но в реальности это компоненты новой безымянной платформы, которая станет основой в том числе и для российской версии нового Дастера. У Арканы самая длинная база в семействе — 2727 мм (2720 для переднего привода).
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:23, Ашберн
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено в 20:47
Происшествия
Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин
Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.
Обновлено в 22:55
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Авто
Дизайн нового кроссовера Kia рассекретили до премьеры
Компания Kia подготовила к автосалону в Нью-Йорке, который откроется 17 апреля, новый концептуальный кроссовер.
Обновлено в 04:59
Хоккей
«Бостон» уступил «Торонто» в матче плей-офф НХЛ
"Бостон" проиграл "Торонто" в первом домашнем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 23:17
Политика
Путин поручил ограничить рост тарифов на вывоз мусора
Президент России Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на вывоз мусора.
Обновлено в 14:44
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено в 17:16
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 20:42
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Названы регионы России с самыми опасными дорогами
В России составили рейтинг регионов с самыми опасными дорогами.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Суд Италии приговорил сторонников Берлускони к тюрьме за сутенерство
В результате Феде приговорили к четырем годам и семи месяцам тюремного заключения, тогда как Минетти будет сидеть в тюрьме два года и десять месяцев.
Обновлено в 22:09
Политика
Макрон: Франция выступит против торговых переговоров с США
Поскольку США не следует положениям Парижского соглашения по климату, Франция выступит против переговоров с США в области торговли, заявил президент республики Эммануэль Макрон 11 апреля в своем Twitter.
Обновлено в 17:36
Общество
Россияне назвали самые раздражающие аспекты рабочего процесса
Первое место среди факторов, которые портят настроение на рабочем месте, — безосновательная критика — ей недовольны 44% работающих граждан.
Обновлено в 21:29
Происшествия
Официант кофейни разоблачил траты Мамаева и Кокорина
Прокурор попросил зачитать показания, которые официант дал на предварительном следствии: свидетель не вспомнил, как Мамаев назвал Пака, и ранее не отмечал агрессивного поведения Гайсина (второй пострадавший чиновник).
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Поклонники заподозрили неладное: что Алсу рассталась с Яном.
Обновлено вчера в 13:30
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес прокомментировала слухи об измене Алекса Родригеса
Дженнифер Лопес устала игнорировать слухи об изменах Алекса Родригеса, которые появились сразу же после того, как пара объявила о помолвке.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
США опасаются, что даже фрагменты технологий истребителя, оказавшиеся в руках конкурентов, могут подорвать превосходство американской авиации.
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика
Экс-глава Эквадора заявил о двойных стандартах в ситуации с арестом Ассанжа
Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил о двойных стандартах в ситуации с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предаёт РИА Новости.
Обновлено в 23:16
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Общество
Слушания по программе реновации собрали аудиторию
Обновлено в 16:35
Технологии
DeviceLock обнаружила около тысячи открытых баз данных в Рунете
В ходе исследования было обнаружено около тысячи открытых для третьих лиц баз, в том числе и с персональными данными граждан Как сообщили в пресс-службе DeviceLock, в рамках исследования аналитики изучили более 1900 серверов, использующих платформы MongoDB, Elasticsearch и Yandex ClickHouse.
Обновлено в 09:33
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Космос
Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций
В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.
Обновлено в 21:46