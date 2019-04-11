Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault ArkanaДрайв 15:00

Визуально шасси напоминает «тележку» нынешнего Дастера, но в реальности это компоненты новой безымянной платформы, которая станет основой в том числе и для российской версии нового Дастера. У Арканы самая длинная база в семействе — 2727 мм (2720 для переднего привода).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Renault Arkana получит новый двигатель

За рулем06:59

Renault Arkana для России: раскрыты подробности о купе-кроссовере

Российская газета05:40

Компания Renault раскрыла подробности о кросс-купе Arkana для России

Motor05:40

Renault продолжает раскрывать подробности нового кросс-купе Arkana

CarsWeek.ru06:42

Renault раскрыла подробности о купе-кроссовере Arkana

Автостат05:29

Купе-кроссовер Renault Arkana появится на российском рынке в этом году

Автоновости дня03:05

Renault раскрыла подробности о купе-кроссовере Arkana для России

AutoNews05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Происшествия

Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:29
Политика

Трамп прокомментировал задержание Ассанжа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о задержании в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Обнинске потушили пожар на нефтехимическом заводе

Пожар на предприятии АО "Обнинскоргсинтез" (Обнинск Калужской области) потушен, пострадавших нет.
Обновлено в 14:36
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чём ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Происшествия

Неизвестный сбил полицейского в Москве

В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Политика

В ПАСЕ призвали РФ сформировать делегацию и заплатить взносы

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, в которой призвали Россию сформировать делегацию и возобновить платежи в СЕ, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 01:42
Экономика

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы в четверг, 11 апреля, удовлетворил ходатайство Следственного комитета, отпустив основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Андрей Чадов признался, что два года не общался с родным братом

Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Нижнем Тагиле при хлопке газа на химзаводе пострадал рабочий

В результате пострадал один рабочий, он был госпитализирован с ожогами, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 15:28
Интернет

Сайт Searchface начал работать через авторизацию

Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено в 12:40
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Наука

Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук

Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

Подлодка ЧФ провела в Черном море учения по нанесению ракетного удара

Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" в ходе совместных с морской авиацией учений, отработал нанесение удара по береговым целям крылатыми ракетами.
Обновлено в 05:56
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Энергетика

Кадыров предложил простить долг Чечни за газ на ₽9 млрд

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания долгов населения за газ.
Обновлено в 14:33
Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России

Обновленный автомобиль японской автомобилестроительной компании Isuzu D-Max презентовали на московской выставке.
Обновлено в 05:23
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачева исправила свой голос слабительным

Алла Пугачева сделала мне царский подарок — позвала на свою репетицию.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ

На кадры попал инцидент с преподавателем, которая стала бить указкой ученика, потому что тот не смог ответить на вопрос у доски.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В душевой петербургского аквапарка обрушился потолок

Обновлено в 14:12
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено 09 апреля в 03:14
Космос

Израильский космический аппарат потерпел аварию при посадке на Луну

Обновлено в 15:33
Политика

NYT: советнику Обамы предъявят обвинения по «российскому делу»

Бывшему советнику экс-президента США Барака Обамы Грегу Крейгу предъявят обвинения за сотрудничеством с Полом Манафортом.
Обновлено вчера в 22:44
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Астану» в матче Единой лиги

ЦСКА добился победы над «Астаной» в домашнем матче Единой лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 91:72.
Обновлено в 14:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное