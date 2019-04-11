Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault ArkanaДрайв 15:00

Визуально шасси напоминает «тележку» нынешнего Дастера, но в реальности это компоненты новой безымянной платформы, которая станет основой в том числе и для российской версии нового Дастера. У Арканы самая длинная база в семействе — 2727 мм (2720 для переднего привода).
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Renault раскрыла подробности о купе-кроссовере Arkana

Автостат05:29

Renault продолжает раскрывать подробности нового кросс-купе Arkana

CarsWeek.ru06:42

Компания Renault раскрыла подробности о кросс-купе Arkana для России

Motor05:40

Renault Arkana для России: раскрыты подробности о купе-кроссовере

Российская газета05:40

Renault Arkana получит новый двигатель

За рулем06:59

Renault Arkana: первые технические подробности

110km.ru07:13

Renault раскрыла подробности о купе-кроссовере Arkana для России

AutoNews05:01
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Армия и оружие

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Обновлено в 21:03
Происшествия

В Великобритании сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа

Обновлено в 20:15
Общество

Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей

Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено в 20:35
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда в Москве

Обновлено в 06:37
Происшествия

В Эквадоре задержали соратника Ассанжа

По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.
Обновлено в 21:36
Игры

Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter

Студия The Farm 51 впервые вынесла на Kickstarter собственный проект. Разработчики собирают деньги на работу над хоррором Chernobylite.
Обновлено в 21:29
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Новый способ боевого применения артиллерии испытали на Южном Урале

Обновлено в 10:14
Политика

Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России

Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Здоровье

Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика

Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигла пика последних восьми месяцев.
Обновлено в 17:17
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Космос

Российский космонавт Падалка: на МКС инопланетяне нам в люк не стучали

Обновлено в 19:03
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Политика

Рейтинг Путина среди электората растет

Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 27 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:42
Игры

«Весь мир против меня»: свежий трейлер RAGE 2 посвящён мотивации героя

В свежем трейлере RAGE 2 разработчики шутера знакомят игроков с видами противников, которые хотят смерти протагониста.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова после операции снялась полностью обнаженной

Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции.
Обновлено в 13:30
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы

Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы

Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 14:00
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Наука

Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти

Обновлено в 03:10
Космос

Российские космонавты начали выращивать ряску на борту МКС

Ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских заявила, что российские космонавты начали выращивать на борту Международной космической станции (МКС) ряску.
Обновлено вчера в 01:44
Общество

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе

Меньше всего россиян на работе раздражают успехи коллег (1 процент).
Обновлено в 21:27
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 20:42
Технологии

Сайты на WordPress атакованы через уязвимость в плагине Yuzo Related Posts

Ghidra Содержание выпуска Подписка на "Хакер" В составе популярного плагина Yuzo Related Posts для WordPress, установленного более 60000 раз, была обнаружена XSS-уязвимость.
Обновлено в 15:35
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