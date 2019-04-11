Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault ArkanaДрайв 15:00
Визуально шасси напоминает «тележку» нынешнего Дастера, но в реальности это компоненты новой безымянной платформы, которая станет основой в том числе и для российской версии нового Дастера. У Арканы самая длинная база в семействе — 2727 мм (2720 для переднего привода).
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда в Москве
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Эквадоре задержали соратника Ассанжа
По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.
Обновлено в 21:36
Игры
Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter
Студия The Farm 51 впервые вынесла на Kickstarter собственный проект. Разработчики собирают деньги на работу над хоррором Chernobylite.
Обновлено в 21:29
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Здоровье
Заболеваемость лихорадкой Эбола в ДР Конго достигла пика
Заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигла пика последних восьми месяцев.
Обновлено в 17:17
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Политика
Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 27 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:42
Игры
«Весь мир против меня»: свежий трейлер RAGE 2 посвящён мотивации героя
В свежем трейлере RAGE 2 разработчики шутера знакомят игроков с видами противников, которые хотят смерти протагониста.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова после операции снялась полностью обнаженной
Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции.
Обновлено в 13:30
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Декоративная лепнина обрушилась на женщину в центре Москвы
Декоративная лепнина с фасада жилого дома обрушилась на женщину в центре Москвы, пострадавшая доставлена в больницу, проводится доследственная проверка, сообщила в четверг представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 16:08
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Наука
Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Обновлено в 03:10
Космос
Российские космонавты начали выращивать ряску на борту МКС
Ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских заявила, что российские космонавты начали выращивать на борту Международной космической станции (МКС) ряску.
Обновлено вчера в 01:44
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе
Меньше всего россиян на работе раздражают успехи коллег (1 процент).
Обновлено в 21:27
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 20:42
Технологии
Сайты на WordPress атакованы через уязвимость в плагине Yuzo Related Posts
Ghidra Содержание выпуска Подписка на "Хакер" В составе популярного плагина Yuzo Related Posts для WordPress, установленного более 60000 раз, была обнаружена XSS-уязвимость.
Обновлено в 15:35