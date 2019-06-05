Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault ArkanaАвтоновости дня 03:05
Купе-кроссовер Renault Arkana, созданный на новой модульной SUV-платформе, выйдет на российский рынок уже в этом году. Новинка получит «внедорожный» 205 мм клиренс, интеллектуальный полный привод и два двигателя на выбор. Старт продаж запланирован на первую половину 2019 года.
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Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
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Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
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Хоккей
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Депутаты предлагают изменить скоростной режим
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Обновлено в 06:30
Армия и оружие
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Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
Обновлено в 10:31
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Обновлено в 19:49
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Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
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Лукашенко обвинил Россию в санкциях
Президент Белоруссии считает, что РФ «обнаглела» и «выкручивает руки». В ответ Лукашенко распорядился принять меры.
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Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
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Басманный суд Москвы освободил из СИЗО и поместил под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому инкриминируется мошенничество на 2,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.
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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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