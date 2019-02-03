Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в мартеРИА Новости 00:00

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям. Денег у компании нет, так что самый вероятный сценарий развития событий — дефолт и последующее банкротство. Остались ли шансы у некогда перспективного производителя электромобилей — в материале РИА Новости.

с чего всё началось

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям. Денег у компании нет, так что самый вероятный сценарий развития событий — дефолт и последующее банкротство.

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

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