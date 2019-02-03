Экономика
Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в мартеРИА Новости 00:00
Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям. Денег у компании нет, так что самый вероятный сценарий развития событий — дефолт и последующее банкротство. Остались ли шансы у некогда перспективного производителя электромобилей — в материале РИА Новости.
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Ростех сообщил о продаже в России телефона с защитой от прослушки
В России начали продавать телефон, который невозможно взломать или прослушать. Стоимость одного устройства - 85 тысяч рублей.
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На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб
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В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий
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Коалиция США нанесла удар по сирийской армии
Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым
Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
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В США пока освободили российскую актрису Усок
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Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве
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Губернатор предложил превратить свалку в горнолыжный курорт
Сделать из мусорного полигона горнолыжный курорт предложил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В США авиалайнер трижды возвращался в аэропорт из-за неисправностей
Авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines, выполнявший рейс из международного аэропорта Лос-Анджелеса штата Калифорния в аэропорт Кахулуи на острове Мауи штата Гавайи, трижды за день возвращался в аэропорт вылета из-за технических неполадок.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Почти 60 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов» во Франции
Обновлено вчера в 18:18
Гаджеты
В Сети появилось первое фото флагмана Xiaomi Mi 9
Обновлено в 02:06
Транспорт
Московских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за тумана
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей о тумане в Москве в ночь на воскресенье, попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit
Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено вчера в 22:00
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В Индии при сходе поезда с рельсов погибли шесть человек
Ранее сообщалось, что в Анкаре с рельсов сошёл скоростной поезд, в результате инцидента погибли девять человек, ещё 84 пострадали.
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В Австралии полиция эвакуировала аэропорт из-за «серьезного инцидента»
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Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала в эфире программы "Эксклюзив" на Первом канале сообщения о возможном разводе с актером Максимом Виторганом.
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В башкирском Сибае превышена ПДК по диоксиду серы
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Компания BMW разработала электросамокат X2City
Компания BMW создала новый электрический самокат.
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Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
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"Соединенные Штаты оставляют за собой право отозвать свою ноту о выходе из договора до окончания периода в шесть месяцев, и мы будем готовы рассмотреть такой вариант действий в случае, если Россия вернется к полному и проверяемому соблюдению [ДРСМД]", - утверждал он.
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Предположительно, в небе над кубинской провинцией взорвался метеорит.
Обновлено 01 февраля в 18:28