Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в мартеРИА Новости 00:00

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям. Денег у компании нет, так что самый вероятный сценарий развития событий — дефолт и последующее банкротство.

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

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