Внестоличное дерби. «Локо» сыграет с «Динамо» в Подмосковье за попадание в тройку лидеров ЧемпионатаVgudok вчера в 18:20

«Локомотив» в субботу встречается с «Динамо» в рамках 21 тура чемпионата России по футболу. Столичное дерби пройдёт за пределами Москвы: «ВТБ Арена» до сих пор не может принять игры из-за отвратительного состояния поля. Которое, по нашей информации, в этом сезоне матчи РПЛ уже точно не примет.

Внестоличное дерби. «Локо» сыграет с «Динамо» в Подмосковье за попадание в тройку лидеров Чемпионата

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