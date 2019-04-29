Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллараЭкономика сегодня 04:33
Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно. Такие данные в своем исследовании приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
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Россия за годы санкций уменьшила долю доллара во внешней торговле на 13%
Московский Комсомолецвчера в 21:45
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