Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллараЭкономика сегодня 04:33
Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно. Такие данные в своем исследовании приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
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Россия за годы санкций уменьшила долю доллара во внешней торговле на 13%
Московский Комсомолецвчера в 21:45
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
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ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
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«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
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Новосибирские ученые отделения РАН создали бактерицидный наноматериал
В результате изменения ориентации наночастиц h-BN материал обрел новые свойства, в частности, антибактериальные.
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Tele2 впервые предложила абонентам перейти на электронные сим-карты
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Обновлено в 03:25
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График работы школ и детских садов хотят оптимизировать
В апреле состоялся форум «Национальные проекты — этап „реализация“». По его итогам премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд поручений.
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