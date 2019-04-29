Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллараЭкономика сегодня 04:33
Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно. Такие данные в своем исследовании приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
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Россия за годы санкций уменьшила долю доллара во внешней торговле на 13%
Московский Комсомолецвчера в 21:45
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
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Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
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Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
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«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
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Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
Обновлено в 04:06
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Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России
Обновлено в 05:57
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Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили после гибели пилотов
Акцию «Эскадрилья героев», которую планировали провести в Хабаровске 9 мая, отменили из-за гибели начальника аэродрома «Калинка» и организатора мероприятия Владимира Лвешина.
Обновлено вчера в 23:55
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Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
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В Сети появился тизер четвертого эпизода финала «Игры престолов»
В Сети появился тизер четвертого эпизода финального сезона сериала «Игра престолов».
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Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
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Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
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«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
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Обновлено вчера в 20:53
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В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
В Нижнем Тагиле сироту из детского дома поселили в квартиру без пола и окон и незаконно сняли с жилищного учета.
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Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
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Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
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Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Главу тюрьмы Гуантанамо уволили
Руководителя американской тюрьмы Гуантанамо контр-адмирала Джона Ринга уволили за семь недель до того, как он должен был покинуть свой пост.
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Лободу засудят в Германии за опоздания на концерты
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