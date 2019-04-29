Финансы

Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллараЭкономика сегодня 04:33

Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно. Такие данные в своем исследовании приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
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Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

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Газета.Ru01:19
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