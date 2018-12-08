Экономика

Товарооборот РФ и Китая в январе-ноябре вырос на 27,8%
ТАСС
вчера в 22:38

Товарооборот между Россией и Китаем за январь-ноябрь текущего года вырос на 27,8% - до $97,23 млрд. Об этом говорится в докладе, опубликованном в субботу Главным таможенным управлением КНР. Объем экспорта из Китая в РФ за данный период увеличился на 12% и превысил $43,45 млрд.
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
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В «Единой России» призвали помогать небольшим компаниям

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