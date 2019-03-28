Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в СетиИзвестия 01:05

Пользователи Сети высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко во время посещения храма в Тернополе. Снимок с главой государства опубликовал в своем Facebook журналист Александр Дубинский.
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Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Известия01:05

В соцсетях высмеяли внешний вид Порошенко. «Бронежилет заправил в трусы»

URA.Ru00:07

«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко

РИА Новостивчера в 21:45

В Сети снова потешаются над видом Порошенко

Комсомольская правдавчера в 23:09

В Сети высмеяли «беременного томосом» Порошенко

ТК Звездавчера в 22:37

Внешний вид Порошенко снова вызвал смех интернет-пользователей

Российская газетавчера в 22:28

«Он вынашивает томос»: пользователей Сети рассмешил внешний вид Порошенко

РЕН ТВ00:01
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Политика

Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре

Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика

«Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбеком

«Яндекс.Деньги» запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов. Об этом пресс-служба сервиса сообщила РБК.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане

В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Единоборства

Стала известна дата следующего поединка Джона Джонса

Обновлено в 02:46
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Волошин и Тимакова

В Басманном суде столицы продолжается заседание по делу бывшего федерального министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Общество

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Наука

Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет

Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.
Обновлено в 02:45
Общество

В Приморье задержано судно под флагом Кипра

Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
Обновлено в 03:14
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Обновлено в 01:23
Происшествия

ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края

Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

«Собираюсь стать отцом»: Корчевников внезапно поделился секретом

Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Повесившего кота жителя Хабаровского края отправили в колонию

Обновлено в 00:12
Футбол

«ПСЖ» предложит Мбаппе новый контракт и сделает самым высокооплачиваемым игроком в мире

Как утверждает El Mundo, парижский клуб готов сделать 20-летнего форварда самым высокооплачиваемым игроком планеты.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

Обновлено вчера в 11:11
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Авто

Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе

Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

В Москве задержан педофил, который семь лет насиловал школьницу

53-летний москвич впервые надругался над одиннадцатилетней девочкой в 2007 году.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Пентагон: американский эсминец-«невидимка» прибыл на Аляску

Официальный представитель ВМС страны Клинт Рэмсден отказался ранее отвечать на вопрос журналистов о том, есть ли у Пентагона планы впоследствии отправить данный корабль в учебный поход на территорию Арктики.
Обновлено в 02:41
Политика

Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit

Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Здоровье

Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза

Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Кино

Сериал «Домашний арест» стал восьмикратным лауреатом премии АПКиТ

Главным победителей награждения стал сериала ТНТ-Premier «Домашний арест».
Обновлено в 02:19
Здоровье

Глава омского Минздрава Вьюшков о хамстве тарского лора: пока оснований для увольнения нет

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков прокомментировал ситуацию с врачом-оториноларинголом из Тарской центральной районной больницы.
Обновлено в 01:40
Политика

США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Интернет

В популярном браузере найдена критическая уязвимость

Около 500 миллионов пользователей мобильной операционной сети Android, скачавшие популярный браузер UC Browser, могут стать жертвами вредоносного кода.
Обновлено в 03:23
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