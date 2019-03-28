Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в СетиИзвестия 01:05
Пользователи Сети высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко во время посещения храма в Тернополе. Снимок с главой государства опубликовал в своем Facebook журналист Александр Дубинский.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика
Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
«Яндекс.Деньги» запустит услугу мультивалютных платежей с кэшбеком
«Яндекс.Деньги» запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов. Об этом пресс-служба сервиса сообщила РБК.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане
В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Единоборства
Стала известна дата следующего поединка Джона Джонса
Обновлено в 02:46
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Волошин и Тимакова
В Басманном суде столицы продолжается заседание по делу бывшего федерального министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Общество
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Наука
Вычислен опасный уровень потребления алкоголя и сигарет
Специалисты объяснили, что их исследование призвано привлечь внимание к тому факту, что даже умеренное потребление алкоголя и курение небольшого количества сигарет наносит серьезный ущерб здоровью.
Обновлено в 02:45
Общество
В Приморье задержано судно под флагом Кипра
Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
Обновлено в 03:14
Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края
Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
«Собираюсь стать отцом»: Корчевников внезапно поделился секретом
Обновлено вчера в 08:46
Футбол
«ПСЖ» предложит Мбаппе новый контракт и сделает самым высокооплачиваемым игроком в мире
Как утверждает El Mundo, парижский клуб готов сделать 20-летнего форварда самым высокооплачиваемым игроком планеты.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе
Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
В Москве задержан педофил, который семь лет насиловал школьницу
53-летний москвич впервые надругался над одиннадцатилетней девочкой в 2007 году.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Пентагон: американский эсминец-«невидимка» прибыл на Аляску
Официальный представитель ВМС страны Клинт Рэмсден отказался ранее отвечать на вопрос журналистов о том, есть ли у Пентагона планы впоследствии отправить данный корабль в учебный поход на территорию Арктики.
Обновлено в 02:41
Политика
Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit
Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Кино
Сериал «Домашний арест» стал восьмикратным лауреатом премии АПКиТ
Главным победителей награждения стал сериала ТНТ-Premier «Домашний арест».
Обновлено в 02:19
Здоровье
Глава омского Минздрава Вьюшков о хамстве тарского лора: пока оснований для увольнения нет
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков прокомментировал ситуацию с врачом-оториноларинголом из Тарской центральной районной больницы.
Обновлено в 01:40
Политика
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Интернет
В популярном браузере найдена критическая уязвимость
Около 500 миллионов пользователей мобильной операционной сети Android, скачавшие популярный браузер UC Browser, могут стать жертвами вредоносного кода.
Обновлено в 03:23