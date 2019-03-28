Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в СетиИзвестия 01:05
Пользователи Сети высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко во время посещения храма в Тернополе. Снимок с главой государства опубликовал в своем Facebook журналист Александр Дубинский.
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Культура
Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали за 91 тыс долларов
Обновлено в 09:03
Политика
МИД считает тотальным хамством попытки США выгнать Россию из Венесуэлы
Вашингтон не имеет моральных и правовых оснований призывать Россию уйти из США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Анна Курникова исполнила зажигательный танец на крыше высотного дома
Знаменитая теннисистка Анна Курникова порадовала поклонников зажигательным танцем на крыше многоэтажного дома.
Обновлено в 08:08
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Авто
Названа дата начала продаж нового кроссовера Haval F7 в России
Новый кроссовер Haval F7, ориентированный в основном на молодежную аудиторию, дебютировал на столичном автомобильном шоу в прошлом году.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Всем пациентам психоневрологических интернатов (ПНИ) в России проведут индивидуальное обследование, в результате которого часть из них могут отпустить домой, заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 09:26
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол
АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд
АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей.
Обновлено в 06:44
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Общество
В Москве стартовали публичные слушания по проектам реновации
В Москве стартовали публичные слушания по программе реновации. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Экономика
Объем эмиссии карт «Мир» превысил 56 млн штук
Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
Обновлено в 08:13
Общество
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.
Обновлено в 05:33
Политика
Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что экономический кризис прошлого года в стране был спровоцирован западными странами, в первую очередь США.
Обновлено в 07:29
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе
Обновлено в 04:44
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика
En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»
«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Спорт
МОК выберет нового президента в 2021 году
Международный олимпийский комитет (МОК) проведет выборы следующего президента на сессии в Афинах в 2021 году.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Индия сбила космический спутник
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39