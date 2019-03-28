Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в СетиИзвестия 01:05
Пользователи Сети высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко во время посещения храма в Тернополе. Снимок с главой государства опубликовал в своем Facebook журналист Александр Дубинский.
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Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова
Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия
СК: Полуторагодовалая девочка умерла в Киришах не из-за ветрянки
Доследственная проверка назначена по факту гибели полуторагодовалой девочки в Киришах.
Обновлено в 05:59
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Спорт
Светлана Миронова: Все уже набегались, а на трассе – каша
Обновлено в 05:29
Политика
Гуаидо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:57
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»
"Даллас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для "Флэймз" это второе поражение кряду и вторая подряд победа "Старз".
Обновлено в 00:19
Музыка
Шакира лично ответила в суде по делу о плагиате
Обновлено в 05:18
Хоккей
Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на 2 года
Вратарь Якуб Коварж подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано на на два года.
Обновлено в 06:13
Наука
Математик сложил число 33 из тройки кубов
Начиная с 1954 года ученым удалось найти тройки кубов для всех таких чисел меньших ста, кроме двух: 33 и 42.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Кино
Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»
Экранизация популярной игры «Angry Birds» от Rovio вышла в 2016 году и собрала в прокате 350 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 09:58
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
В Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович
Поклонники телеведущей и певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа.
Обновлено в 03:55
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика
В России резко подскочили цены на авиабилеты
Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Эсминец-«невидимка» ВМС США прибыл на Аляску
Американский ракетный эсминец-«невидимка» Zumwalt (DDG-1000) прибыл 23 марта на Аляску в порт Кетчикан.
Обновлено в 02:41
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Интернет
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Здоровье
В Бангладеш женщина родила дважды за месяц
Обновлено в 05:08