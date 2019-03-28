Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в СетиИзвестия 01:05
Пользователи Сети высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко во время посещения храма в Тернополе. Снимок с главой государства опубликовал в своем Facebook журналист Александр Дубинский.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Ашберн
Политика
Володин назвал самый важный из принятых Госдумой в марте законов
Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Футбол
Фабрегас составил символическую команду из одноклубников
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас составил свою символическую сборную из одноклубников за всю свою карьеру.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Следователи нагрянули в «Церковь саентологии Санкт-Петербурга»
В «Церковь саентологии Санкт-Петербурга» пришли следователи. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:19
Энергетика
«Газпром» может возобновить закупку газа в Туркмении
В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Путин утвердил для Кемеровской области название Кузбасс
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в Конституцию нового наименования субъекта РФ, утверждающий в качестве официального второе название Кемеровской области — Кузбасс.
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Спорт
Отец Загитовой не смотрел прокат дочери на чемпионате мира
Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, которая стала чемпионкой мира в Сайтаме, отметил, что не смотрел выступление дочери.
Обновлено в 04:48
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Здоровье
Жительница Бангладеш родила трех детей за месяц
Обновлено в 02:42
Общество
Кольцово назвали лучшим региональным аэропортом СНГ
Обновлено в 03:44
Экономика
Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии
ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Путин уверен в развитии военного сотрудничества с Киргизией
Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества с Киргизией.
Обновлено в 04:52
Недвижимость
Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома
Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Защита Абызова обжалует его арест
Защита экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова обжалует решение суда заключить его под арест по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Интернет
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Авто
Aurus показал тизер своего спорткара
Из представленного видеоролика становится понятно, что брендирован будет весь спорткар, который будет построен на платформе Oreca 07.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Политика
Британский парламент отверг все восемь вариантов сделки с ЕС по Brexit
Изначально Британия должна была выйти из Евросоюза 29 марта, однако премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке после того, как Палата общин дважды отвергла проект сделки с ЕС.
Обновлено в 01:11
Транспорт
ГИБДД определилась с выдачей госномеров
Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки
Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Авто
Kia показал концептуальный кроссовер Mohave Masterpiece
Корейский автопроизводитель Kia представил на автосалоне в Сеуле (Южная Корея) новый концепт Mohave Masterpiece.
Обновлено в 03:10
Футбол
Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
Обновлено в 02:12