Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в СетиИзвестия 01:05
Пользователи Сети высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко во время посещения храма в Тернополе. Снимок с главой государства опубликовал в своем Facebook журналист Александр Дубинский.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
Буффон летом может завершить карьеру
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассматривает вариант с завершением карьеры по окончании текущего сезона, сообщает неаполитанское издание Il Mattino.
Обновлено в 01:27
Гаджеты
В WhatsApp появится новый «темный режим»
Разработчики WhatsApp тестируют «темный режим» для платформы Android. Данная версия будет отличаться от используемой на iOS.
Обновлено в 00:37
Общество
Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах
Обновлено 26 марта в 12:46
Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Теннис
Халеп вышла в полуфинал Miami Open, обыграв Ван Цян
Обновлено в 00:35
Общество
Разрешение на строительство завода в Култуке признали незаконным
Разрешение на строительство завода по розливу воды Байкала в Култуке Слюдянского района 27 марта 2019 года признал незаконным Кировский районный суд Иркутска.
Обновлено вчера в 21:55
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»
Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета
Правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов по факту крушения 27 марта вертолета казахстанского Минобороны в Кызылординской области республики.
Обновлено в 00:41
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Общество
Социологи провели опрос о предвыборных предпочтениях забайкальцев
Кандидатуру врио губернатора Забайкалья Александра Осипова готовы поддержать на предстоящих выборах 66% от всех опрошенных забайкальцев, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Здоровье
Жители России в 2018 году съели сахара в два раза больше нормы
В 2018 году в России потребление мяса и мясопродуктов при установленной Минздравом норме 73 кг составило 75,1 кг на человека.
Обновлено в 01:38
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на улице в Сиэтле
Несколько человек пострадали, один погиб в результате стрельбы в американском городе Сиэтл.
Обновлено вчера в 20:40
Гаджеты
СМИ подтвердили наличие проблем с клавиатурой у MacBook
После представитель компании ответил на возмущение клиентов, сказав, что в Apple знают о наличие жалоб на клавиатуры такого типа, а потом извинился.
Обновлено в 00:49
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
Обновлено вчера в 04:46
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Происшествия
Адвокаты Абызова предложили за него залог в миллиард рублей
Защита арестованного вчера экс-министра по открытому правительству Михаила Абызова предложила за него залог в размере миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Культура
Мэр Белгорода вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 09:13