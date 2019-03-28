Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в СетиИзвестия 01:05
Пользователи Сети высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко во время посещения храма в Тернополе. Снимок с главой государства опубликовал в своем Facebook журналист Александр Дубинский.
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Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Футбол
Почему «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
"Манчестер Юнайтед" рад объявить, что исполняющий обязанности наставника команды и бывший нападающий манкунианцев Сульшер стал главным тренером клуба, подписав контракт на три года, - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:18
Политика
Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии
Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.
Обновлено в 07:00
Общество
Скончался космонавт Валерий Быковский
Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался в среду на 85 году жизни.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы
Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым
Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Авто
Автомобили Smart будут выпускать в Китае
Daimler займется дизайном новых моделей Smart, а Geely наладит их производство на новом заводе, который построят в Китае.
Обновлено в 06:03
Общество
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись три медведя, животные начали питаться.
Обновлено в 06:41
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Экономика
Великобритания прекратила предоставлять ФНС данные об активах россиян
Россия присоединилась к международным соглашениям и с 2018 года стала получать информацию о зарубежных активах россиян, в начале марта сообщалось, что они были обнаружены в 58 странах.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
Обновлено в 07:21
Авто
Новый Ford Kuga: опубликовано первое видео
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено в 05:47
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила женщину
Обновлено в 06:36
Футбол
Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала»
Рамос: "Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси" После увольнения Солари новым главным тренером "Реала" стал Зинедин Зидан, аргентинец же находится в отпуске, при этом руководство "сливочных" намерено сохранить его в структуре клуба.
Обновлено в 07:29
Экономика
На бирже KuCoin теперь можно купить криптовалюту с кредитной карты
Возможность покупки криптовалюты с кредитной карты появилась на бирже KuCoin.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
Обновлено в 06:46
Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:57
Автоспорт
Тиктум примет участие в тестах «Формулы-1» в составе «Ред Булл»
Команда «Ред Булл» объявила, что участниками тестов в Бахрейне станут пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и участник «Супер-Формулы» Дэн Тиктум.
Обновлено в 07:26
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Обновлено в 06:45
Спорт
Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации
Обновлено в 04:37
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25