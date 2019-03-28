Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в СетиИзвестия 01:05

Пользователи Сети высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко во время посещения храма в Тернополе. Снимок с главой государства опубликовал в своем Facebook журналист Александр Дубинский.

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

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