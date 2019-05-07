Финансы

Внешний фон продолжает давить на российский рынокFinam.Ru 09:15

Нефть провалилась до $69,5 за баррель Brent, хотя частичный выход Ирана из ядерной сделки формирует условия для вооружённого противостояния Тегерана против Вашингтона. Кроме того, инвесторы продолжают реагировать на ухудшение фона переговорного процесса США и КНР по торговым вопросам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аукционы Минфина поддержали рубль

Finam.Ru11:47

Падение на рынках может приостановиться

SIA.ru09:02

Дневной обзор рынка акций 08.05.2019. Внешний фон продолжает давить на отечественный рынок

Глас Народа09:18

Рынок акций РФ снижается на фиксации прибыли перед праздничными выходными

ПРАЙМ08:40

Рынок российских акций снизился на 0,6%

Финмаркетвчера в 11:56

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалтвчера в 03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Дробыш внезапно стал нахваливать Ольгу Бузову

Обновлено в 10:53
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Домодедово

Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в службу «112», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора

Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну.
Обновлено в 10:02
Авто

Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Политика

Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США

Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
Обновлено в 12:18
Политика

Президента Украины с Днем Победы Путин не поздравил

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров 11 стран бывшего СССР с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отправив им поздравительные послания.
Обновлено в 12:11
Гаджеты

Представлен смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Huawei P Smart Z, главной особенностью которой стала 16 Мп фронтальная камера с выдвижным механизмом, выдерживающим 100 000 циклов работы.
Обновлено в 07:05
Политика

Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Анна Седокова опубликовала откровенное видео в купальнике

На видео можно заметить, как Анна Седокова в откровенном купальнике позирует в разных ракурсах перед камерой, а потом ныряет в бассейн.
Обновлено в 11:49
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья

Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.
Обновлено в 07:11
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Космос

На Солнце нашли две огромные группы пятен

Обновлено в 04:36
Здоровье

Родился ребенок после сделанной в России уникальной внутриутробной операции

Обновлено в 10:47
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Музыка

Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:16
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Общество

В Севастополе открыта реконструированная аллея Парка Победы

Прошла общественная приемка центральной аллеи Парка Победы.
Обновлено в 12:03
Общество

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Хоккей

Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:37
Общество

На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц

Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Здоровье

Роспотребнадзор подсчитал не знающих о своем диагнозе россиян с ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 08:31
Политика

Националист Демушкин станет главой Барвихи с 13 мая

Обновлено в 11:11
Кино

В Сеть попала полная версия фильма «Покемон. Детектив Пикачу»

В англоязычной версии фильма Пикачу озвучивает Райан Рейнольдс, а в России свой голос покемону подарит Петр Иващенко, который озвучивает Рейнольдса в фильмах с ним.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Huawei избавится от выреза в дисплее

Обновлено в 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное