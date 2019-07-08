Центральной статистикой недели может стать публикация данных по инфляции в США, которая произойдет в 15:30 в четверг. Утром в пятницу выйдут важные для рынка данные по внешней торговле Китая. Внешний фон явно не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх.

Внешний фон не располагает к росту российского рынка

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