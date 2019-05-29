Финансы

Внешний фон не дает российскому рынку растиFinam.Ru 02:50

Утро на российском рынке, скорее всего, начнется в "красном поле", а дальше ситуация будет зависеть в основном от динамики внешних площадок, поскольку дивидендный драйвер российского рынка почти отыгран.
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Рынок акций РФ и рубль в начале дня снизятся на негативном внешнем фоне

ПРАЙМ02:48

Внешний фон не дает российскому рынку расти

Finam.Ru02:50
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Происшествия

Алексея Панина оштрафовали на 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Общество

МЧС предупредило о жаре в Москве

Обновлено в 04:12
Происшествия

Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа

Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Банда Циркача трижды похищала неуступчивого подмосковного бизнесмена

В Подмосковье по подозрению в похищениях людей и вымогательстве задержали пятерых участников банды вора в законе Олега Пирогова, более известного в криминальных кругах как Циркач, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:34
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет

Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Экономика

Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина

Подорожание топлива может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Подросток ударил топором школьницу в Саратовской области

Обновлено вчера в 04:32
Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено вчера в 06:41
Экономика

Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного»

Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).
Обновлено в 03:08
Политика

В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента

Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей

Обновлено вчера в 19:05
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

Бразилия начала операцию «Кураре X» у границы с Венесуэлой

Обновлено в 02:59
Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено вчера в 09:59
Политика

Зампреда главы Коми заподозрили в коррупции

С 27 мая первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларису Максимову отстранили от работы.
Обновлено в 00:01
Футбол

«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова

Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль

Обновлено в 04:11
Политика

Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России

Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Общество

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать мороженое

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как правильно выбрать самое вкусное мороженое.
Обновлено вчера в 08:42
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

Обновлено в 02:51
Политика

Песков рассказал о сроках поставки С-400 Турции

Обновлено в 03:48
Экономика

ЦБ модернизирует сторублевые купюры

ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

Премьер-министр Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил инцидент в городе Кавасаки, где во вторник вооруженный ножами мужчина напал на группу детей.
Обновлено вчера в 01:34
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