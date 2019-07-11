Финансы

Внешний долг России вырос на 6,1% за полгодаBFM.ru вчера в 10:21

Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд. Таким образом, за шесть месяцев он вырос на $27,7 млрд, или на 6,1%. Такие данные приводит ЦБ РФ.
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с чего всё началось
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд, или на 6,1%», — указывается на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12

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Коммерсантъвчера в 18:31

В ЦБ назвали размер внешнего долга России

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ЦБ назвал размер внешнего долга России

Российская газетавчера в 10:05

Внешний долг РФ вырос на $27 млрд

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Внешний долг России увеличился до $482,4 млрд

ТАССвчера в 09:17

Внешний долг России резко вырос за полгода

Газета.Ruвчера в 13:22

Внешний долг РФ за первое полугодие вырос на 6,1%

ПРАЙМвчера в 09:11
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
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