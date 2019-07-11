с чего всё началось

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Политика США отложили санкции против главы МИД Ирана Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Технологии МТС развернется на 360 градусов МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.

Театры Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев О причинах смерти режиссера не сообщается. С 1990 года Дмитриев служил в Малом драматическом театре.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

Технологии Исследование определило взаимосвязь между уровнем зарплаты и спокойствием отпуска Компания из Америки провела исследование, в результате которого определила взаимосвязь между высоким уровнем зарплаты и спокойствием отдыха, сообщает РИА Новости.

Происшествия Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Шоу-бизнес У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Политика Константинополь обложил приходы ПЦУ огромной данью Управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что Константинопольский патриархат не смог получить от Украины обещанные Петром Порошенко церкви и решил обложить приходы так называемой Православной церкви Украины «налогом» в размере от 4 до 20 тыс. евро.

Происшествия В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

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Политика Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.

Здоровье 30% населения планеты страдают от болезней печени Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что сбили беспилотник, корректировавший огонь силовиков Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, корректирующий огонь по населенным пунктам ЛНР, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.

Религия Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).

Шоу-бизнес Бузова получила травму во время съемок «Форт Боярд» Певица и телеведущая Ольга Бузова в ходе съемок новой версии шоу «Форт Боярд» во Франции получила травму.

Происшествия Под Нижним Новгородом четыре человека погибли в ДТП с фурой Трое пассажиров и водитель легкового автомобиля погибли при столкновении с фурой в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авто Новый кроссовер Honda XR-V вышел в продажу Компания Honda объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера XR-V.

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Происшествия В Домодедово задержали сотрудников таможни В московском аэропорту Домодедово задержали сотрудников таможни по подозрению в получении взятки.

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Экономика Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.

Политика Власти Венесуэлы достигли договоренностей с оппозицией Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес рассказал, что власти страны договорились о постоянном мирном диалоге с оппозиционными силами.