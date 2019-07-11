Финансы

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%Коммерсантъ 09:43

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
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Названа сумма внешнего долга России

Газета.Ru10:03

Внешний долг РФ за первое полугодие вырос на 6,1%

ПРАЙМ09:11

Внешний долг России за первое полугодие увеличился на 6,1%

Московский Комсомолец09:42

Внешний долг РФ за полугодие вырос на 6,1% - ЦБ

Финмаркет09:29

Внешний долг РФ вырос на $27 млрд

News.ru09:19

В ЦБ назвали размер внешнего долга России

RT на русском09:12

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Коммерсантъ09:43
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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В четверг Верховный суд поместил Марата Хайруллина под домашний арест, передают "Вести-Башкортостан".
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Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
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Зеленский предложил люстрировать Порошенко

Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года.
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Юрию Шатунову предстоит еще одна операция

Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
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Общество

Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие

Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
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Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов

Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено в 11:29
Политика

Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам

Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
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Происшествия

Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного иранского танкера

Полиция Гибралтара арестовала капитана и главного офицера танкера Grace 1, принадлежащего Ирану, который был задержан по подозрению в доставке нефти в Сирию.
Обновлено в 11:04
Экономика

Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 03:00
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.
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Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро

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Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
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Происшествия

Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Робби Уильямс рассказал, что думал о самоубийстве

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Общество

Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»

Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено в 10:27
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн

Московский "Локомотив" готов продать голкипера Маринато Гилерме в столичный "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 21:25
Наука

163 года назад, 10 июля 1856 года родился Никола Тесла

10 июля, 1856 года родился самый знаменитый и выдающихся из всех учёных того времени, человек, чьё имя живёт в веках и каждому, кто хоть краем уха слышал что-либо о принципах существования и образования электричества, это имя знакомо.
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Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

В апреле 2019 года Лисов забрал своих детей и отправился в Польшу. Власти Швеции объявили в международный розыск россиянина и его детей.
Обновлено вчера в 08:29
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Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

Обновлено в 09:56
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей

В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
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Космос

Скафандр с МКС стал первым экспонатом музея космонавтики в Севастополе

Ранее сообщалось, что музей планируется открыть в новом здании аэрокосмического центра имени уроженца Севастополя, космонавта Антона Шкаплерова.
Обновлено в 11:20
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