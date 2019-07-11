Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Происшествия Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест В четверг Верховный суд поместил Марата Хайруллина под домашний арест, передают "Вести-Башкортостан".

Политика Суд ЕС снял санкции с Януковича Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года.

Шоу-бизнес Юрию Шатунову предстоит еще одна операция Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.

Общество Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.

Армия и оружие Иранские корабли попытались остановить британский танкер В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Гаджеты Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.

Политика Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.

Происшествия Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного иранского танкера Полиция Гибралтара арестовала капитана и главного офицера танкера Grace 1, принадлежащего Ирану, который был задержан по подозрению в доставке нефти в Сирию.

Экономика Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Происшествия Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.

Единоборства Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.

Политика Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.

Общество Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы» Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Шоу-бизнес Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.

Наука 163 года назад, 10 июля 1856 года родился Никола Тесла 10 июля, 1856 года родился самый знаменитый и выдающихся из всех учёных того времени, человек, чьё имя живёт в веках и каждому, кто хоть краем уха слышал что-либо о принципах существования и образования электричества, это имя знакомо.

Общество В работе оператора Yota произошел сбой 10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей В апреле 2019 года Лисов забрал своих детей и отправился в Польшу. Власти Швеции объявили в международный розыск россиянина и его детей.

Происшествия Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.

Происшествия Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.