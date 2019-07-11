с чего всё началось

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Политика Главу Счетной палаты края отправили в отставку Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.

Происшествия Взрыв прогремел в ливийском Бенгази, погибли четыре человека Погибли четыре человека, еще несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал "Скай ньюс — Арабия".

Политика Путин прокомментировал предложение Зеленского о встрече Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече.

Происшествия Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей мира 29-летняя поп-певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг Forbes, в котором были названы самые высокооплачиваемые знаменитости планеты.

Происшествия В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

Политика Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.

Шоу-бизнес Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил запрет на алкоэнергетики Пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что слабоалкогольные тонизирующие напитки с содержанием кофеина запрещены ради сохранения здоровья населения России.

Политика Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Политика Путин снял с должности губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Технологии Оборудование на заводы по термической обработке отходов в Подмосковье начнут поставлять до конца года По словам председателя совета компании "Hitachi Zosen Inova" Михи Кувахара, согласно контракту на заводы по термической обработке отходов будут поставлять основное оборудование - системы сжигания отходов и оборудование по газоочистке.

Политика Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.

Экономика Минтруд предложил новый прожиточный минимум Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.

Общество Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.

Общество «Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Здоровье Врачи назвали три признака разрушения печени Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.