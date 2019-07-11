Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%Коммерсантъ вчера в 09:43
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
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с чего всё началось
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд, или на 6,1%», — указывается на сайте регулятора.RT на русскомвчера в 09:12
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
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