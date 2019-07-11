с чего всё началось

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.

Политика Хант ушёл от вопроса о недопуске RT на конференцию по свободе СМИ Продюсер видеоагентства Ruptly спросил у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.

Общество Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Футбол Кудряшов может стать игроком «Сочи» Бывший защитник «Истанбул Башакшешир» Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат России.

Гаджеты Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбирать шашлык Роскачество разработало рекомендации по выбору шашлыка, в которых обращает внимание на важность покупки продукции известных производителей, срок хранения и максимально простой состав продукта, а также риск маринадов на основе майонеза, говорится в сообщении организации.

Армия и оружие В России представили проект нового авианосца На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро (входит в ОСК) представило проект нового тяжелого авианосца, сообщает телеканал «Звезда».

Происшествия Из-за шторма в Греции погибли российские туристы В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Происшествия 135 пациентов психинтерната отравились в Хабаровском крае В психоневрологическом интернате посёлка Эльбан произошло массовое отравление пациентов.

Религия Православные отмечают день апостолов Петра и Павла Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Интернет В Google признали прослушивание голосовых команд пользователей Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Происшествия Женщина похитила волосы в столичном салоне красоты Женщина украла волосы из салона красоты в Басманном районе столицы.

Происшествия Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Музыка Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.

Происшествия В Перми загорелся центральный рынок Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.

Политика Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось 4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.

Наука Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию Ученые провели исследование, в котором пришло участие 65 человек. Все добровольцы занимались моржеванием не менее 5 лет.

Армия и оружие В Дамаске приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры Реставраторы из национального музея Дамаска приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры, пострадавших от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщил журналистам директор музея Оман Саад.

Политика В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.

Спорт Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.