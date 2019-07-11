Финансы

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%Коммерсантъ вчера в 09:43

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
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с чего всё началось
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд, или на 6,1%», — указывается на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12

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Коммерсантъвчера в 18:31

Внешний долг России резко вырос за полгода

Газета.Ruвчера в 13:22

Внешний долг РФ за первое полугодие вырос на 6,1%

ПРАЙМвчера в 09:11

Внешний долг РФ вырос на $27 млрд

News.ruвчера в 09:19

Внешний долг России увеличился до $482,4 млрд

ТАССвчера в 09:17

В ЦБ назвали размер внешнего долга России

RT на русскомвчера в 09:12

ЦБ назвал размер внешнего долга России

Российская газетавчера в 10:05
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
Космос

«Хаббл» открывает таинственный диск вокруг черной дыры

Обновлено вчера в 21:24
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Политика

Хант ушёл от вопроса о недопуске RT на конференцию по свободе СМИ

Продюсер видеоагентства Ruptly спросил у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
Обновлено вчера в 09:52
Общество

Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Футбол

Кудряшов может стать игроком «Сочи»

Бывший защитник «Истанбул Башакшешир» Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат России.
Обновлено 10 июля в 15:15
Гаджеты

Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России

Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать шашлык

Роскачество разработало рекомендации по выбору шашлыка, в которых обращает внимание на важность покупки продукции известных производителей, срок хранения и максимально простой состав продукта, а также риск маринадов на основе майонеза, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

В России представили проект нового авианосца

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро (входит в ОСК) представило проект нового тяжелого авианосца, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 10 июля в 07:52
Происшествия

Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

135 пациентов психинтерната отравились в Хабаровском крае

В психоневрологическом интернате посёлка Эльбан произошло массовое отравление пациентов.
Обновлено вчера в 01:02
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Интернет

В Google признали прослушивание голосовых команд пользователей

Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Женщина похитила волосы в столичном салоне красоты

Женщина украла волосы из салона красоты в Басманном районе столицы.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили

Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:02
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

В Перми загорелся центральный рынок

Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

Обновлено вчера в 23:59
Политика

Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось

4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Наука

Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию

Ученые провели исследование, в котором пришло участие 65 человек. Все добровольцы занимались моржеванием не менее 5 лет.
Обновлено 08 июля в 21:01
Армия и оружие

В Дамаске приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры

Реставраторы из национального музея Дамаска приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры, пострадавших от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщил журналистам директор музея Оман Саад.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Политика

Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний

Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.
Обновлено в 01:32
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