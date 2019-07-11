с чего всё началось

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Экономика Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников Компания Superjob составила рейтинг российских экономических вузов, выпускники которых в начале карьеры могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более.

Происшествия Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае: погибли 8 человек В районе уезда Сунпань на ехавший автобус обрушился кусок скалы. ЧП произошло во время движения транспортного средства по горному участку.

Космос «Хаббл» открывает таинственный диск вокруг черной дыры Астрономы при помощи космического телескопа НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл») наблюдали неожиданно тонкий диск материала, окружающий сверхмассивную черную дыру, расположенную в центре спиральной галактики NGC 3147, лежащей на расстоянии 130 миллионов световых лет от нас.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.

Театры В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Наука Некоторые рыбы умеют менять свой пол Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.

Политика Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».

Происшествия 12 июля в Иркутской области объявили днем траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по погибшим в наводнении. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко.

Армия и оружие Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.

Авто Тюнеры из Lorinser презентовали модель Mercedes-AMG G63 На днях представители тюнинг-ателье Lorinser презентовали свое видение модели Mercedes-AMG G63.

Технологии МТС развернется на 360 градусов МТС запускает сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий в формате 360 градусов.

Энергетика Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные повреждения, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.

Происшествия Пожар в торговом центре на МКАД потушен Пожар на площади 100 кв. м в торговом комплексе "Варшавка-33", который находится на 33-м км Московской кольцевой автодороги, потушен.

Авто Редчайший кабриолет Ferrari 250 GT серии I выставили на аукцион Умопомрачительный роскошный кабриолет Ferrari 250 GT серии I от тюнинг-ателье Pininfarina, покинувший конвейер 61 год назад, собираются реализовать на аукционе, организованным Gooding & Company в рамках Недели автомобилей в Монтерее в Калифорнии.

Происшествия Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.