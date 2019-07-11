с чего всё началось

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Происшествия 35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.

Интернет Россиянам стал доступен сервис Google распознавания лиц по фото После активации новой функции в «Альбомах» будут группироваться фотографии по лицам, а после группировки пользователь может присваивать им имена.

Единоборства Боксер Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.

Армия и оружие 18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".

Наука Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо Психологи из Калифорнийского и Стэнфордского университетов выяснили, почему люди другой расы часто кажутся нам внешне одинаковыми.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Космос 12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.

Экономика Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди 10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Происшествия Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.

Происшествия Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.

Здоровье «Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни 44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.

Политика В офисе президента Украины прошли обыски Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России «По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.

Политика Путин освободил от должности губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Политика Давыденко назвала «лживым» отчет красноярской прокуратуры о проверке Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко прокомментировала отчет прокуратуры, в котором говорится о возможном конфликте интересов и превышении полномочий в ее работе.

Политика Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.

Музыка Кустурица назвал главный аргумент русской культуры Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.