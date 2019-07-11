с чего всё началось

Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд. Таким образом, за шесть месяцев он вырос на $27,7 млрд, или на 6,1%. Такие данные приводит ЦБ РФ.

Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода

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