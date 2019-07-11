с чего всё началось

Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд. Таким образом, за шесть месяцев он вырос на $27,7 млрд, или на 6,1%. Такие данные приводит ЦБ РФ.

Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода

Происшествия Замглавы ПФР заподозрили в получении взятки в 4,4 миллиона рублей Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова подозревают в получении взятки в 4,4 миллиона рублей.

Футбол 19-летний Медведь стал игроком «Ростова» "Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.

Экономика Минтруд предложил новый прожиточный минимум Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.

Недвижимость В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Политика Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.

Политика Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Происшествия В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации высших должностных лиц, работавших с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Происшествия Российская туристка попала на Бали в психбольницу Российская туристка попала в психиатрическую больницу на острове Бали в связи с неадекватным поведением на вилле, сообщает местный портал Coconuts Bali.

Политика Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Автоспорт Шибалов стал вторым на шестом этапе ралли «Шелковый путь» Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял второе место на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.

Политика Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

Политика Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.

Здоровье Названы виды ядовитых внешне съедобных грибов в лесах Подмосковья Грибы улучшают состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, но некоторые виды ядовиты и опасны, хотя внешне очень напоминают съедобные сорта.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Шоу-бизнес Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.

Здоровье Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.

Политика Кандидата в депутаты Мосгордумы Янкаускаса обвинили в нарушении закона при сборе подписей В Мосгоризбиркоме заявили, что кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас нарушил закон в ходе процесса сбора подписей избирателей.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.

Здоровье 850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".

Политика Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк» Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.