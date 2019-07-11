Финансы

Внешний долг России вырос на 6,1% за полгодаBFM.ru вчера в 10:21

Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд. Таким образом, за шесть месяцев он вырос на $27,7 млрд, или на 6,1%. Такие данные приводит ЦБ РФ.
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с чего всё началось
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд, или на 6,1%», — указывается на сайте
 регулятора.
RT на русскомвчера в 09:12

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Коммерсантъвчера в 18:31

Внешний долг России резко вырос за полгода

Газета.Ruвчера в 13:22

Внешний долг РФ вырос на $27 млрд

News.ruвчера в 09:19

ЦБ назвал размер внешнего долга России

Российская газетавчера в 10:05

Внешний долг России увеличился до $482,4 млрд

ТАССвчера в 09:17

В ЦБ назвали размер внешнего долга России

RT на русскомвчера в 09:12

Внешний долг РФ за первое полугодие вырос на 6,1%

ПРАЙМвчера в 09:11
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
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Футбол

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Экономика

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Политика

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Происшествия

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Политика

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Происшествия

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Кино

Экранизация Mortal Kombat будет с рейтингом R и фаталити

Обновлено в 03:34
Происшествия

В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды

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Обновлено в 06:07
Происшествия

Российская туристка попала на Бали в психбольницу

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на острове Бали в связи с неадекватным поведением на вилле, сообщает местный портал Coconuts Bali.
Обновлено в 03:28
Политика

Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Автоспорт

Шибалов стал вторым на шестом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял второе место на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
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Политика

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Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

Обновлено в 02:59
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
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Здоровье

Названы виды ядовитых внешне съедобных грибов в лесах Подмосковья

Грибы улучшают состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, но некоторые виды ядовиты и опасны, хотя внешне очень напоминают съедобные сорта.
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Политика

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Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации

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Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца

Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
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Кандидата в депутаты Мосгордумы Янкаускаса обвинили в нарушении закона при сборе подписей

В Мосгоризбиркоме заявили, что кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас нарушил закон в ходе процесса сбора подписей избирателей.
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита

ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
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Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок из-за защитного механизма

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Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах.
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В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов

Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
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