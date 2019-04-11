Финансы
Внешний долг России вырос до $467,8 млрдProUfu.ru 01:56
По состоянию на 1 апреля внешний долг страны, по оценке Банка России, составляет 467 млрд долларов. В течение первого квартала он поднялся на 13,8 млрд долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:48, Ашберн
Культура
Режиссер Д.Астрахан пригласит Басту, Oxxxymiron или Меладзе для создания музыки к «Все будет хорошо 2»
Режиссер Дмитрий Астрахан снимет фильм «Все будет хорошо 2». Об этом он сообщил в рамках очной защиты проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного производства.
Обновлено в 08:00
Авто
Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука
Обновлено в 08:04
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:21
Экономика
Пенсионные накопления передвинули управляющих
Суммарный объем активов под управлением 15 компаний за три месяца вырос на 310 млрд руб. и достиг 5,8 трлн руб. Традиционно в первом квартале наибольший вклад в прирост активов обеспечивает сегмент пенсионных накоплений НПФ, в первую очередь за счет перевода средств из ПФР в частные пенсионные фонды.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Обновлено в 08:03
Авто
Huawei неожиданно анонсировала свой первый автомобиль
Обновлено в 08:41
Общество
ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО
Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.
Обновлено в 07:55
Политика
Порошенко уволил губернатора Херсонской области
Следующим указом Порошенко назначил временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Дмитрия Бутрия.
Обновлено в 05:43
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику
Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Экономика
В Минздраве отказались признавать маленькие зарплаты врачей
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что в трети больниц на Урале зарплаты врачей и другого медицинского персонала ниже средних по региону.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Обвиняемому в поджоге церкви в Карелии подростку окажут медпомощь
Церковь сгорела 10 августа, предварительной причиной пожара назван поджог.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Происшествия
На Кубани упал легкомоторный самолет
Частный легкомоторный самолет упал в Краснодарском крае, пилот госпитализирован, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 07:46
Экономика
Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
В Белоруссии прошли испытания модернизированного ЗРК 9А33−1Б «Оса»
В Белоруссии прошел очередной этап испытаний модернизированного белорусскими специалистами зенитно-ракетного комплекса 9А33−1Б "Оса".
Обновлено в 06:50
Футбол
Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Победу одержал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забивший гол "Порту" и отдавший результативную передачу.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Полторак пригрозил направить корабли Украины в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут вновь ходить через Керченский пролив.
Обновлено в 03:18
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Космос
Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy вернулись на Землю
Компания SpaceX в своем Twitter рассказала об успешном возвращении ускорителей и первой ступени ракеты Falcon Heavy, которая вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.
Обновлено в 07:43
Политика
Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии
В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.
Обновлено в 07:29
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Политика
Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду
Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Общество
Волочкова объяснила совет недовольным покинуть Россию
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова объяснила на своей странице в Instagram свои слова о том, что недовольные россияне могут покинуть страну.
Обновлено в 04:55