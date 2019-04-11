Финансы

Внешний долг России вырос до $467,8 млрдProUfu.ru 01:56

По состоянию на 1 апреля внешний долг страны, по оценке Банка России, составляет 467 млрд долларов. В течение первого квартала он поднялся на 13,8 млрд долларов.
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Внешний долг РФ вырос в I квартале, но по-прежнему меньше международных резервов ЦБ

ПРАЙМ04:33

ЦБ сообщил о росте внешнего долга РФ

НТВвчера в 11:18

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

RT на русскомвчера в 09:28

ЦБ: внешний долг России вырос

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Внешний долг России увеличился до $467,8 млрд

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Центробанк сообщил о росте внешнего долга России

Реальное времявчера в 09:39

Внешний долг России увеличился за I квартал почти на $14 млрд

Росбалтвчера в 11:03
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:48, Ашберн
Культура

Режиссер Д.Астрахан пригласит Басту, Oxxxymiron или Меладзе для создания музыки к «Все будет хорошо 2»

Режиссер Дмитрий Астрахан снимет фильм «Все будет хорошо 2». Об этом он сообщил в рамках очной защиты проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного производства.
Обновлено в 08:00
Авто

Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука

Обновлено в 08:04
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено в 08:21
Экономика

Пенсионные накопления передвинули управляющих

Суммарный объем активов под управлением 15 компаний за три месяца вырос на 310 млрд руб. и достиг 5,8 трлн руб. Традиционно в первом квартале наибольший вклад в прирост активов обеспечивает сегмент пенсионных накоплений НПФ, в первую очередь за счет перевода средств из ПФР в частные пенсионные фонды.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии

Обновлено в 08:03
Авто

Huawei неожиданно анонсировала свой первый автомобиль

Обновлено в 08:41
Общество

ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО

Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.
Обновлено в 07:55
Политика

Порошенко уволил губернатора Херсонской области

Следующим указом Порошенко назначил временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Дмитрия Бутрия.
Обновлено в 05:43
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом

Обновлено в 02:46
Происшествия

В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику

Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ

Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Экономика

В Минздраве отказались признавать маленькие зарплаты врачей

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что в трети больниц на Урале зарплаты врачей и другого медицинского персонала ниже средних по региону.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Обвиняемому в поджоге церкви в Карелии подростку окажут медпомощь

Церковь сгорела 10 августа, предварительной причиной пожара назван поджог.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Беспилотник США заметили у границ России

У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Происшествия

На Кубани упал легкомоторный самолет

Частный легкомоторный самолет упал в Краснодарском крае, пилот госпитализирован, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 07:46
Экономика

Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit

Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

В Белоруссии прошли испытания модернизированного ЗРК 9А33−1Б «Оса»

В Белоруссии прошел очередной этап испытаний модернизированного белорусскими специалистами зенитно-ракетного комплекса 9А33−1Б "Оса".
Обновлено в 06:50
Футбол

Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Победу одержал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забивший гол "Порту" и отдавший результативную передачу.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Полторак пригрозил направить корабли Украины в Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут вновь ходить через Керченский пролив.
Обновлено в 03:18
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Космос

Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy вернулись на Землю

Компания SpaceX в своем Twitter рассказала об успешном возвращении ускорителей и первой ступени ракеты Falcon Heavy, которая вывела на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A.
Обновлено в 07:43
Политика

Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии

В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.
Обновлено в 07:29
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ

После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Политика

Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Глава политического комитета Военного совета Судана генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что суданские военные не выдадут задержанного накануне президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 08:03
Общество

Волочкова объяснила совет недовольным покинуть Россию

Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова объяснила на своей странице в Instagram свои слова о том, что недовольные россияне могут покинуть страну.
Обновлено в 04:55
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