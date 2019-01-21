Финансы
Внешний долг России снизился до минимума за последние десять летРоссийская газета 13:59
Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это минимум за последние десять лет.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $453,7 млрд, уменьшившись за прошедший год на $64,4 млрд, или на 12,4%», — говорится в сообщении.RT на русском08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия
Число жертв пожара на судах в Керченском проливе выросло до трех
Обновлено в 12:17
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели моряков при ЧП в Керченском проливе
«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и более лиц на судах в нейтральных водах Чёрного моря (ч. 3 ст. 109 УК России)», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы ВПП в «Шереметьево»
Обновлено в 11:50
Авто
Новый Volkswagen Golf был замечен без камуфляжа в Германии
Новый Volkswagen Golf без камуфляжа был замечен на дорогах Германии, где автомобиль проходит тестирование.
Обновлено в 08:39
Технологии
WhatsApp ограничил отправку сообщений
Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.
Обновлено в 08:44
Авто
Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X7
Как сообщили в пресс-службе компании, Geely Emgrand X7 в России поступит в продажу 23 февраля.
Обновлено в 08:47
Футбол
Кокорин назвал россиян «стадом баранов»
«Невские новости», со ссылкой на оказавшееся в распоряжении издания послание, пишут, что футболист сравнил соотечественников со «стадом баранов».
Обновлено в 11:42
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке
Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено в 08:03
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено в 07:14
Авто
В автомобилях каршеринга могут появиться скрытые камеры
Уже к концу 2019 года в автомобилях каршеринга могут начать устанавливать скрытые камеры видеонаблюдения, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Москвичей попросили кормить птиц в морозы творогом и салом
Важно, чтобы кормушка была без острых краев, о которые птицы могут поранить крылья.
Обновлено в 09:51
Кино
Умер известный французский актер Франсуа Перро
Французский актер Франсуа Перро скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает газета "Figaro".
Обновлено в 14:31
Политика
Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено в 05:22
Авто
Первый экземпляр новой Toyota Supra продали на аукционе
Компания Toyota продала на аукционе Barrett-Jackson Auction первый экземпляр возрожденного спорткара Supra.
Обновлено в 05:32
Экономика
«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии
Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
Обновлено в 11:36
Технологии
Uber разработает беспилотные велосипеды и электроскутеры
Обновлено в 07:47
Общество
Повышенная концентрация кокаина в Темзе сделала угрей гиперактивными
В понедельник, 21 января, стало известно, что британские ученые исследовали воду Темзы, при этом пробы они брали недалеко от выхода в реку канализационных стоков здания парламента.
Обновлено в 13:56
Кино
Трамп номинирован на антипремию «Золотая малина»
Обновлено в 07:50
Происшествия
BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортам
Обновлено в 11:27
Общество
Статья КоАП признана недостаточно взвешенной
КС, изучив материалы дела, пришел к выводу, что части 1, 2, 3 и 6 (устанавливают штрафы в зависимости от уровня перегруза) статьи 12.21.1 КоАП не соответствуют Конституции.
Обновлено в 14:20
Энергетика
Росгвардия закупит топливо у «Роснефти» по завышенной цене
Из материалов следует, что управление вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области собирается потратить больше 50-ти миллионов рублей.
Обновлено в 08:31
Гаджеты
Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети
Обновлено в 05:48
Интернет
Google оштрафовали на 50 млн евро во Франции
Компанию Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро.
Обновлено в 10:04
Общество
В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора
18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Обновлено в 08:24
Авто
Эксперты рассказали, как завести автомобиль в сильный мороз
Как известно, в сильные мороза многие автомобилисты сталкиваются с проблемой запуска двигателя, эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как быстро запустить мотор в мороз.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Израиль нанес по Сирии еще один удар
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
Олег Кононов: «Глушаков делает свое дело»
Обновлено в 14:13
Общество
Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 рублей многодетной матери
Обновлено в 06:48
Политика
Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.
Обновлено в 13:36