Внешний долг России снизился до минимума за последние десять летРоссийская газета 13:59

с чего всё началось

Внешний долг России снизился в 2018 году на 64,4 миллиарда долларов и составил 453,7 миллиарда, сообщается на сайте ЦБ РФ. Это минимум за последние десять лет.

Внешний долг России снизился до минимума за последние десять лет

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